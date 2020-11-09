Batan tekneden kurtulan balıkçı: Dört saat yüzdüm

Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında, dört kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kurtulan iki balıkçıdan Murat Erden, dört saat yüzdüğünü söyledi.

Dün sabah saatlerinde balık tutmak amacıyla denize açılan tekne batmış, Murat Erden yüzerek sahile çıkmayı başarmış, Uğur Soydan ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Teknedeki diğer iki kişi kaybolmuştu.

AA’nın haberine göre altı Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik helikopteri ve bir Sahil Güvenlik dalış timinden oluşan ekip, Saros Körfezi açıklarında kaybolan amatör balıkçılar Hasan Soydan ve Kemal Abay’ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizdeki aramaların yanı sıra su altını da radar ve su altı görüntüleme cihazıyla tarıyor.

Kaybolan iki balıkçının aileleri de sahilde endişeyle onlardan gelecek haberi bekliyor.

Kurtulan Murat Erden ve Uğur Soydan’ın ise sağlık durumları iyi.

İpsala Kurtuluş İlköğretim Okulu Müdürü Erden’in Keşan Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandı.

Erden, teknenin, dalgalardan dolayı önce yana yattığını sonrasında ise alabora olduğunu söyledi.

Tekne batınca yüzmeye karar verdiklerini aktaran Erden şöyle devam etti: “En hızlı yüzebilecek de bendim. Dedim yani, ben en azından çıkayım, çıktıktan sonra haber verip arkadaşlara yardım yollayayım. Baştan birlikte yüzüyorduk ama o kadar çok dalga vardı ki, 10-15 dakikada birbirimizi kaybettik. Daha sonrası bildiğiniz gibi. Dört saat yüzdüm. Dalga çok olunca hava da poyrazdı, bana doğru geliyordu çok, o yüzden çok zorlandım. ‘Ben de gidemeyeceğim ulaşamayacağım kıyıya’ dedim ama bir şekilde ulaştım.”

Erden, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Enez’e gideceğini dile getirdi.