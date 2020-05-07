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'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'

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'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'
'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle önümüzdeki günlerde Batı Afrika'da 43 milyondan fazla insanın gıda güvensizliği riskiyle karşı karşya kalacağını açıkladı.

WFP'nin yayınladığı raporda görüşleri yer alan WFP Sözücüsü Elisabeth Byers, Batı Afrika'da Covid-19'dan etkilenen, çatışmalardan kaçan ve iklim değişikliği nedeniyle zor durumda olan milyonlarca insan olduğunu belirtti.

12 MİLYON ÇOCUK YETERSİZ BESLENMEYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

Haziran-ağustos aylarında 5 yaş altındaki 12 milyon çocuğun yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Byers, 43 milyondan fazla kişinin de gıda güvensizliği riski altında olduğunu ifade etti.

Byers, Covid-19'un sosyo-ekonomik etkisinin durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, gelecek 3 ayda Batı Afrika'da yaklaşık 21 milyon kişinin gıdaya ulaşmada sıkıntı yaşayacağını vurguladı.

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