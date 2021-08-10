  • BIST 1.437,460
  • Altın 479,53
  • Dolar 8,6100
  • Euro 10,0750
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Batı Afrika'da İlk Marburg Humması Gine'de Görüldü

» »
Batı Afrika'da İlk Marburg Humması Gine'de Görüldü
Batı Afrika'da İlk Marburg Humması Gine'de Görüldü

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gine'de Marburg hummasının tespit edildiğini ve bunun Batı Afrika'da bir ilk olduğunu duyurdu.

 

DSÖ Afrika Direktörlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Gueckedou bölgesinde bir klinikte tedavi gören ve akabinde hayatını kaybeden bir hastadan alınan örneklerde, Marburg hummasının tespit edildiği bildirildi.

Hastadan alınan örneklerin gönderildiği Senegal'deki Pasteur Enstitüsünün de Marburg humması tanısını doğruladığı aktarıldı.

Açıklamada, ülkede 2014-2016 ve 2021'de patlak veren Ebola salgınının da yine Gueckedou'da ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Marburg hummasının geniş bir alana yayılma potansiyeli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Gine'nin benzer şekilde bulaşan Ebola ile mücadele tecrübesinden yararlanarak yerel yetkililerle çalışıldığı belirtildi.

Batı Afrika'da ilk kez Marburg humması görüldüğü vurgulanırken, virüsün tespit edildiği bölgenin Liberya ve Fildişi Sahili sınırında yer aldığı kaydedildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 90'A KADAR ÇIKABİLİYOR

Ebola'nın yakın bir "akraba türü" olan Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edilmişti.

İnsanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg humması, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya temas yoluyla yayılıyor.

Enfekte kişilerde, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi etkiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 gün içinde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg hummasında ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.

Virüsün ilk tespit edildiği 1967'den bu yana Güney ve Doğu Afrika ile Avrupa'da, 12 Marburg salgını görüldü.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'da 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında herhangi bir vaka kayda geçmedi.

Angola'da 2005'te görülen Marburg humması salgınında, hastalığa yakalanan 252 kişinin yüzde 90'ı yaşamını yitirmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geçmeyen Arpacık Göz Bozukluğu İşareti Olabilir!10 Ağustos 2021 Salı 11:54
  • Aşılılar Aşısızları da Koruyor!09 Ağustos 2021 Pazartesi 22:30
  • Kolon Kanseri Belirtisinin Hemoroid ile Karıştırılması Tanıyı Geciktirebilir09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:30
  • Mide Ağrısı Sırta ve Göğse Vurur Mu?09 Ağustos 2021 Pazartesi 21:15
  • Corona Virüs Aşısı Çocuk ve Gençler İçin Gerekli mi?09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:45
  • Gebelikte Tiroid Hastalıkları Anneyi Olduğu Kadar Bebeği de Etkiliyor09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:30
  • Gözde Oluşan Kırma Kusurlarına Kalıcı Kontakt Lens !09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:00
  • 100 pozitif vakaya rastlandı, 54 kişi taburcu edildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:38
  • Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:00
  • Avustralyalı doktor Delta varyantının uzun vadeli etkilerini anlattı09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti