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Batı çevre yolu Girne Belediyesi tarafından temizleniyor

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Girne Belediyesi, Alsancak ile Girne arasındaki batı çevre yolunda temizlik çalışması başlattı.
Batı çevre yolu Girne Belediyesi tarafından temizleniyor

Çalışmalar kapsamında, yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki otlar temizlenirken, ağaçlar budanıyor, yol kenarları süpürülüp, orta refüj içerisindeki atıklar toplanıyor. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkansızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan anayollarda, oto korkuluk araları ve yol kenarlarındaki otlarla ağaçların büyümesinden dolayı sürücülerin görüşlerinin engellendiğini, aynı zamanda görsel bir kirlilik de yaşandığını söyledi.  

Öte yandan yol kenarlarına ve refüj içlerine araçlardan atılan çöplere de işaret eden Güngördü, bu konuda da önemli olanın kirliliği temizlemek değil, kirletmemeyi öğretmek olduğunu ve yurttaşların çevreyi kirletmeme alışkanlığını edinmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Güngördü, sürücülerin belediye çalışanlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmasını istedi. 

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