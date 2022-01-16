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Batı Medyasından İtiraf! 'Tek Yol Türkiye İle İşbirliği'

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Batı Medyasından İtiraf! 'Tek Yol Türkiye İle İşbirliği'
Batı Medyasından İtiraf! 'Tek Yol Türkiye İle İşbirliği'

Brüksel merkezli EU Observer gazetesinde Türkiye ile ilgili itiraf niteliğinde bir makale kaleme alındı. "Türkiye ve Avrupa Birliği arasında jeopolitik iş birliği zamanı" başlıklı yazıda Türkiye'nin jeostratejik önemine dikkat çekilirken 'Tek yol Türkiye ile işbirliği' denildi.

Avrupa Birliği (AB) siyasetine odaklı yayınları ile bilinen Brüksel merkezli EU Observer gazetesinde itiraf niteliğinde bir makale yayınlandı. AB'nin güven kaybettiği açık ve net bir biçimde ifade edilen gazetede Türkiye'ye ilişkin övgü dolu sözlere yer verildi. Koert Debeuf imzalı analizde, Türkiye'nin jeostratejik önemine vurgu yapıldı. Türkiye ile AB arasındaki stratejik ilişkinin son yıllarda zarar gördüğüne değinilen analizde "Türkiye ne kadar AB ve NATO'ya ihtiyaç duyuyorsa AB ve NATO'nun da o kadar Türkiye'ye ihtiyacı var." ifadekeri kullanıldı.

"TEK YOL TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ"

Makalede 'Türkiye'nin stratejik bir biçimde iş birliği yapılması gereken komşu bir ülke' olduğu belirtilirken "Türkiye, Suriye, Batı Balkanlar, Karadeniz ve Afganistan'da önemli bir rol oynayabilir. Daha fazal stratejik iş birliği" açıklaması yer aldı.

AB ve ABD'nin Suriye barış sürecinin resmen parçası olmadıkları gerçeği dile getirilirken, "Mülteci akınını ve katliamları durdurmak için tek çare Brüksel'in Ankara ile iş birliği yapması" denildi.

ACİLEN ÜST DÜZEYDE İŞ BİRLİĞİ KURULMALI

Analizde; AB'nin Batı Balkanlarda güvenilirliğini yitirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin tarihi mirası nedeniyle bölgeyi yakından tanıdığı ifade edildi. "Bazı AB üyeleri önceki vaatlere rağmen daha ileri gitmeye tereddüt ediyor. AB, Batı Balkan üyelerinin çoğunda nüfuz kaybetmekte. Ancak Türkiye bunun aksine bu ülkelerde dürüst bir komisyoncu niteliğinde" ifadelerinin kullanıldığı makalede "Bosna Hersek'te ve Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselirken, Avrupa Birliği bölgede çözüm için Türkiye'nin deneyimine ihtiyaç duyabilir." denildi.

Fransa'nın Libya ve Ermenistan nedeniyle Türkiye ile sorunları bir kenara koyması gerektiğinin de altı çizilen yazı, "Türkiye ve Avrupa Birliği geçmişi bir kenara bırakmalı ve acilen üst düzeyde stratejik iş birliğine gitmeli" cümlesi ile sonlandırıldı.

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