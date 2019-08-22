Batı Nİl Vİrüsü bir can daha aldı!

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle;

Topçuköy’de sakin 69 yaşındaki Kasım Aktaş’ın Batı Nil Virüsü teşhisi dışında ağır ikincil sekonder hastalıkları da bulunuyordu. Şu anda Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Batı Nil Virüsü teşhisiyle iki hastanın tedavileri sürmekte olup, dört hastanın ise kan tahlil sonuçları beklenmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ülke çapında uçkun ve larva mücadelesi yoğun şekilde devam etmektedir.