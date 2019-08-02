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Batı Nil Virüsü: "Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanlar arasında direkt irtibat"

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ki toplumlu Sağlık Komitesi’nin Rum eşbaşkanı Leonidas Filaktu, KKTC’de Batı Nil Virüsü vakaları görülmesi üzerine, iki toplumlu Enfeksiyon Hastalıkları Alt Komitesi üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların, Çarşamba günü bir toplantı yaptıklarını açıkladı.
Batı Nil Virüsü: "Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanlar arasında direkt irtibat"

Alithia ve diğer gazetelere göre Filaktu, görüşmede iki taraf uzmanlarının bilgi teatisinde bulunarak tarafların her birinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Rum tarafının, bu görüşmeden, ortaya çıkan KKTC’de hakim olan durumla alakalı unsurları öğrendiğini söyleyen Filaktu “yeni vaka ortaya çıkması halinde derhal bilgilendirme olması için iki alt komite uzmanları arasında artık direkt irtibat hattı var” dedi. 

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