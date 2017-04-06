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Batı Şeria'da araçlı saldırı

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Batı Şeria'da araçlı saldırı
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofra Yahudi yerleşim birimi önünde bir Filistinlinin aracını yol kenarında bekleyenlerin üzerine sürmesi sonucu bir İsraillinin öldüğü, bir diğerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ramallah yakınlarındaki Ofra yerleşim biriminde bir kişinin aracını otobüs durağında bekleyen "İsraillilerin üzerine sürerek saldırı gerçekleştirdiği" belirtildi. Olayda bir İsraillinin öldüğü, birinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Filistinlinin de yaralı halde gözaltına alındığı ifade edildi.

Ölen ve yaralanan İsraillilerin sivil mi yoksa asker mi olduğu ise açıklanmadı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor.

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