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Batı Şeria'da gerginlik

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Batı Şeria'da gerginlik
İsrail askerleri, Batı Şeria'da aylardır cenazeleri teslim edilmeyen Filistinlilerin aileleri tarafından düzenlenen gösteriye plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin'deki birçok sivil toplum örgütü ve insan hakları kuruluşlarının çağrısı üzerine Beytullahim kentinin kuzey girişinde düzenlenen gösteride, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu onlarca Filistinli yaralandı, atılan gazdan etkilenen pek çok kişi ise zor anlar geçirdi.

İsrail tarafından öldürülmelerinin ardından cenazeleri teslim edilmeyen Filistinlilerin fotoğraflarının taşındığı gösteride, uluslararası topluma "duruma müdahale etmeleri" çağrısında bulunuldu.

İsrail makamları, en eskisi Nisan 2016'da olmak üzere farklı zamanlarda öldürdüğü 9 Filistinlinin cenazesini alıkoyarak ailelerine teslim etmeyi reddediyor.

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