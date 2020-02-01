Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto eden göstericilere İsrail polisinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 97 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı Filistin'in birçok kentinde yoğun bir şekilde protesto edildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekipleri İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalan 97 Filistinli'nin tedavi edildiğini duyuruldu. Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi olduğu, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların plastik mermiyle ve göz yaşartıcı gazdan etkilenme şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Sözde barış planı karşıtı gösteriler, Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Ramallah'ın Eriha kentlerinde gerçekleştirildi.

GAZZE'DE ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINA YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR: 12 YARALI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinliler, Gazze'nin doğusunda İsrail sınırı yakınlarındaki bölgede gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 12 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.