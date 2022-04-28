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Batı, Ukrayna’ya ‘Rusya’yı vurun’ çağrısı yapıyor

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"NATO ülkelerini vururuz" çıkışıyla dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova, Batılı ülkelerin açıkça Ukrayna’ya Rusya’ya saldırma çağrısı yaptığını belirterek Batı’nın Rusya’dan gelen açıklamaları ciddiye alması gerektiğini söyledi.
Batı, Ukrayna’ya ‘Rusya’yı vurun’ çağrısı yapıyor

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Moskova ve NATO ülkeleri arasında da gerilim tırmanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, bugün yaptığı açıklamada Batılı ülkelerin açıkça Ukrayna'ya Rusya'ya saldırma çağrısı yaptığını belirtti. Daha önce de Rusya’nın Ukrayna’ya silah gönderen NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabileceği yönündeki açıklamasıyla dikkat çeken Zaharova, Batı'nın Rusya'dan gelen bu açıklamaları ciddiye alması gerektiği uyarısında bulundu.

Zaharova ayrıca, Ukrayna'da gözetleme görevi yürüten Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nı (AGİT) Ukrayna'daki Rus ve Rusya destekli birliklerin yeriyle ilgili bilgileri Batı ve Ukrayna istihbaratına sızdırmakla suçladı. Rus yetkili, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçlerin elinde bu yönde kanıtlar bulunduğunu savundu.

İNGİLİZ BAKAN: RUSYA’YA SALDIRILAR MEŞRU

Rusya, son dönemde Ukrayna ordusunun sınıra yakın Rus topraklarına saldırılar düzenlendiğini belirtiyor. Dün de Rusya'daki bir mühimmat deposunda yangın çıkmıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, don açıklamasında Ukrayna güçlerinin Rusya'daki altyapı merkezlerine düzenlediği saldırıların “tamamen meşru” olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Wallace, Rus ordusunun yiyecek ve mühimmat depolarının vurulmasının Ukrayna'da işgale karşı direnişin bir parçası olduğunu, ancak bu saldırılarda İngiltere'nin verdiği silahların kullanılmasını pek olası görmediğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı danışmanı Mihailo Podolyak da, Ukrayna'nın Rusya'daki askeri üslere ve depolara saldırılar düzenleyerek kendini savunma hakkı olduğunu belirtti. Podolyak, “Rusya bize saldırıyor ve sivilleri öldürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve buna katillerin üslerine saldırılar da dahil” dedi.

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