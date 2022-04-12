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Batılı dostları, Putin’i yalnız bıraktı

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Rusya'nın 48. güne giren Ukrayna işgali, Batılı ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'e yakın isimler arasında da tepkilere yol açıyor.
Batılı dostları, Putin’i yalnız bıraktı

Rusya'nın 48. güne giren Ukrayna işgali, Batılı ülkelerde Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'e yakın isimler arasında da tepkilere yol açıyor.

İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna işgalinin Putin'e en yakın isimleri bile rahatsız ettiğine dikkat çekti. Haberde, Putin'in yakın arkadaşlarından ünlü ABD'li oyuncu Steven Seagal'in son dönemde Rusya'ya destek veren Batılı ünlüler listesinde tek başına kaldığı belirtildi. Putin'le sık sık bir araya gelen Seagal bile, Ukrayna işgaline açıktan destek vermedi ve savaşın barışçıl bir çözümle sona ermesini istediğini açıkladı.

BİR ZAMANLAR PUTİN’E HAYRANLARDI

Rusya liderine sırtını dönen ilk ünlü isim Fransız aktör Gérard Depardieu'ydu. 2013'te Putin'in elinden Rus vatandaşlığı alan Depardieu, işgali “kabul edilemez bir çılgınlık” olarak niteleyerek Rusya'yı yerden yere vurmuştu. Ünlü oyuncu, Rusya'ya derhal silah bırakıp müzakere masasına oturma çağrısı yaparken Kremlin'den bu yoruma sert tepki gelmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Depardieu'nun Ukrayna'daki durumu tam olarak anlamadığını savunmuştu.

Ancak Fransız oyuncuyu son dönemde Rusya'ya yakınlığıyla tanınan farklı isimler de izledi. Putin'in dostlarından İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya liderinin tavrından büyük hayal kırıklığı ve üzüntü duyduğunu belirtti. Bir dönem Putin'e yönelik sevgisini ve hayranlığını gizlemeyen İtalyan siyasetçi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'daki katliamlardan ve savaş sularından sorumlu olduğunu” ifade etti.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesine destek veren, Ukrayna'yla ilgili bir belgesel çeken ve Putin'le birçok defa röportaj yapan ünlü ABD'li yönetmen Oliver Stone da, Rusya'nın Ukrayna işgalini “büyük bir hata” diye niteledi. Stone, “ABD'nin işgalleri Putin'in Ukrayna'daki saldırganlığını haklı göstermez. On yanlış bir doğru yapmıyor. Rusya işgal kararıyla hata yaptı” ifadelerini kullandı.

Guardian, Putin'in Batılı ünlülerle dostluğunun Rus liderin imajı açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Gazeteye konuşan “We Need to Talk About Putin” (Putin Hakkında Konuşmalıyız) kitabının yazarı Mark Galeotti, “gözden düşen Putin'in işgal kararıyla dış dünyada giderek yalnızlaştığını” ifade etti.

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