'Batman katliamı' ailelerinden Joker filmine protesto

Aileler, Warner Bros'a mektup yazıp silah karşıtı harekete katılma çağrısında bulundu.

Katliamda ölen 12 kişi ile yaralanan 70 kişinin yakınlarının kurduğu 'Survivors Empowered' (Hayatta kalanları güçlendirme) isimli grup, Joker'i çeken Warner Bros şirketine mektup göndererek filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili endişelerini iletti ve stüdyoyu silah şiddeti karşıtı harekete katılıp silahlanmayla mücadele eden örgütlere bağışta bulunmaya çağırdı.

24 yaşındaki kızı Jessica Ghawi'yi katliama kurban verdikten sonra grubun kurucuları arasında yer alan Sandy Phillips, "Filmin fragmanlarını gördüğümde tam manasıyla dehşete düştüm. Biraz daha derinlemesine incelediğimde, kanımı donduran şiddetin aslında tümüyle gereksiz şekilde kullanıldığını gördüm" diyerek ekledi:

"Bu kadar büyük bir film şirketinin sorumluluk üstlenmemesi ve hiçbir kamusal endişe taşımamasına gerçekten kızgınım."

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Ailelerin mektubunda Joker'in sempatik bir çıkış hikayesi olduğundan filme önyargılı yaklaşmadıkları belirtilerek "İfade özgürlüğü hakkınızı destekliyoruz" vurgusu yapıldı.

AİLELERİN TALEPLERİ

"Ama çizgi romandan uyarlanmış film izlemiş herhangi biri size şunu söyleyecektir: Büyük güç beraberinde büyük sorumluluk getirir. Bu yüzden sizi elinizdeki muazzam imkan ve nüfuzu kullanmaya ve daha az silahla daha güvenli toplumlar inşa etme mücadelemize katılmaya çağırıyoruz" diyen mektupta, stüdyodan şu taleplerde bulunuldu:

Silah reformu için lobi yapması, silahlı katliamlardan hayatta kalanlara yardım eden vakıfları ve silah şiddetine müdahale programlarını finanse etmesi, en büyük silah lobisi konumundaki Ulusal Tüfek Derneği (NRA) ile para ilişkisi içindeki siyasilere, adaylara desteği kesmesi...

20 Temmuz 2012'de 'The Dark Knight Rises' (Kara Şövalye Yükseliyor) filminin soluksuz izlendiği salonu basan 24 yaşındaki James Holmes, önce gaz bombası atarak büyük panik yaratmış, ardından perdenin önüne geçip bir tüfek ve iki tabancayla izleyicileri kurşun yağmuruna tutmuştu. Holmes yakalanıp kimliği sorulduğunda "Ben Joker’im" yanıtını vermişti.

WARNER BROS: ŞİDDETİ ONAYLAMIYORUZ

Venedik ve Toronto film festivallerinde prömiyerinin yapılması sonrası 4 Ekim'de ABD'de gösterime girecek film, katliama sahne olan sinemada oynatılmayacak.

Ailelerin tepkisi üzerine açıklama yapan Warner Bros, 2012 sinema katliamı dahil şiddet kurbanları için bağışta bulunmayı gelenek haline getirdiklerini söyleyerek şu izahatı getirdi:

"Emin olabilirsiniz ki, kurmaca karakter Joker de film de gerçek dünyadaki hiçbir tür şiddetin onaylanması değildir. Filmin, yapımcıların ya da stüdyonun bu karakteri kahraman diye örnek göstermek gibi bir niyeti de yoktur."

PHOENIX, SORULARDAN KAÇIYOR

Joker filminin başkahramanını canlandıran sıradışı aktör Joaquin Phoenix, The Telegraph gazetesinin 20 Eylül'de yayımladığı mülakatı bu konuda bir soru yöneltilmesi üzerine terk etmişti.

"Filmin canlandırdığınız büyük oranda dengesiz karakterle türdeş kişilere potansiyel trajik sonuçları olabilecek şekilde esin vereceğinden endişe etmiyor musunuz" sorusu üzerine çıkıp giden, ancak daha sonra geri gelen Phoenix, "Gafil yakalandım, böyle bir soru hiç akılma gelmemişti" demişti.

76. Venedik Uluslararası Film Festivali'nden Altın Aslan ile dönen Joker, film eleştirmenlerini ikiye böldü, bir kısmından 'şoke edici' şiddet kullanımı gerekçesiyle olumsuz tepki aldı.