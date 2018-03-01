  • BIST 118.054
  • Altın 160,566
  • Dolar 3,8115
  • Euro 4,6458
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
FLAŞ HABERUçaner: 3 yaralının da şuurları açık

BATTI BALIK YAN GİDER!!

» »
BATTI BALIK YAN GİDER!!
Toplam borç 18 Milyar 800 Milyon TL!!!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün “KKTC Bütçesi” hakkında yaptığı sunumda KKTC’nin toplam borcunun 18 Milyar 800 Milyon TL olduğunu açıkladı. Birçokları için pek de şaşırtıcı olmayan bu dudak uçuklatan borç miktarının dışında Denktaş’ın, kamuda ek mesailere yıllık toplam 120 Milyon TL ödendiğini açıklaması, kamu sektöründeki temel sorunun yeni memur alımından çok, ek mesai adı altında ödenen ücretleri olduğunu ortaya koydu.  

Denktaş’ın “KKTC Bütçesi” hakkında paylaştığı bilgiler arasında 2018 yılı bütçesinde 83 Milyon TL’lik bir açık olduğu da yer aldı. Açıklamalarda göze çarpan bir başka çarpıcı bilgi ise, bütçenin %76.73’ünün sadece kamuda çalışan personel maaş ve giderlerine harcandığının belirtilmesi oldu. Açıklanan bu dehşet verici rakamlar, ülkemizde acil olarak çözüm bekleyen onlarca ciddi sorunun hangi bütçeyle gerçekleştirilebileceği sorusunu yeniden gündeme getirirken, bu batmış görüntüsü veren ekonominin, mevcut sistem içerisinde sürdürülebilir olmadığı bu kez de rakamlarla doğrulanmış oldu.

1-157.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başbakan Erhürman: “Anastasiadis, görüşme sürecine takoz koymuştur”01 Mart 2018 Perşembe 16:21
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bu akşam TV’lerin ortak yayınının konuğu oluyor01 Mart 2018 Perşembe 14:40
  • YDÜ'nün "Sözün Yazıya, Geçmişin Kayda Geçirildiği Sözlü Tarih" isimli projesi01 Mart 2018 Perşembe 14:37
  • LTB, Metehan bölgesinde gerçekleştirdiği yürüyüş ve bisiklet yolu projesinin ilk etabını tamamladı01 Mart 2018 Perşembe 14:21
  • Hüseyin Özgürgün'ün banka hesapları mali polise havale edildi01 Mart 2018 Perşembe 14:09
  • “Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” konusunda konferans düzenlendi01 Mart 2018 Perşembe 13:15
  • Özersay’ın açıklamaları ve görüşleri Rum basınında geniş yankı buldu01 Mart 2018 Perşembe 12:56
  • Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Erhürman haftalık olağan toplantılarının ilki için bir araya geldi01 Mart 2018 Perşembe 12:04
  • İlaç sorunu çözülüyor01 Mart 2018 Perşembe 12:02
  • Ombudsman’ın bütçesi oybirliği ile kabul edildi01 Mart 2018 Perşembe 11:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti