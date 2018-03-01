BATTI BALIK YAN GİDER!!

Toplam borç 18 Milyar 800 Milyon TL!!!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş dün “KKTC Bütçesi” hakkında yaptığı sunumda KKTC’nin toplam borcunun 18 Milyar 800 Milyon TL olduğunu açıkladı. Birçokları için pek de şaşırtıcı olmayan bu dudak uçuklatan borç miktarının dışında Denktaş’ın, kamuda ek mesailere yıllık toplam 120 Milyon TL ödendiğini açıklaması, kamu sektöründeki temel sorunun yeni memur alımından çok, ek mesai adı altında ödenen ücretleri olduğunu ortaya koydu.

Denktaş’ın “KKTC Bütçesi” hakkında paylaştığı bilgiler arasında 2018 yılı bütçesinde 83 Milyon TL’lik bir açık olduğu da yer aldı. Açıklamalarda göze çarpan bir başka çarpıcı bilgi ise, bütçenin %76.73’ünün sadece kamuda çalışan personel maaş ve giderlerine harcandığının belirtilmesi oldu. Açıklanan bu dehşet verici rakamlar, ülkemizde acil olarak çözüm bekleyen onlarca ciddi sorunun hangi bütçeyle gerçekleştirilebileceği sorusunu yeniden gündeme getirirken, bu batmış görüntüsü veren ekonominin, mevcut sistem içerisinde sürdürülebilir olmadığı bu kez de rakamlarla doğrulanmış oldu.