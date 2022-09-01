Battıktan 110 yıl sonra Titanik’ten yeni görüntüler geldi

"Batmaz" denilen ve iddialı bir şekilde yolculuğa başlayan ancak 1912'de bir buz dağına çarparak Kuzey Atlantik sularına gömülen Titanik'in yeni görüntülerine ulaşıldı.

Sinema dünyasının da hikayesine kayıtsız kalamayıp tüm dünyada gişe rekorları kıran bir yapıma konu olan Titanik, yeni görüntüleriyle heyecan yarattı.

110 yıl önce trajik bir kaza sonucu batan geminin enkazı sık sık ziyaret edilirken son keşifte yakalanan görüntüler hayranlık yarattı.

Dalış gezi şirketi OceanGate Expeditions tarafından çekilen görüntüler, 12 Nisan 1912’den beri görülmemiş olan detayları yakalıyor. Görüntülerde; geminin 200 kiloluk çapa zinciri, dev iskele çapası ve gemi ikiye ayrılıp Kuzey Atlantik’te battığında deniz tabanına düşen tek uçlu bir kazan yer alıyor.

Ekip, tarihi gemiyi en yüksek video çözünürlüğünde, 8.000 piksel genişliğinde (8k) filme aldı ve böylece görüntü kalitesini kaybetmeden belirli alanlara yakınlaştırılmasına olanak tanıdı. Görüntülerin elde edildiği gezi, OceanGate Expeditions’ın, uzmanlar ve araştırmacılarla birlikte, Titanik’e yaptığı ikinci yıllık keşif gezisi.

Mayıs ayında başlayan ve haziran ayında sona eren sekiz günlük gezide her bir uzmanın koltuğunun maliyeti ise 250 bin dolar.

OceanGate Expeditions Başkanı Stockton Rush, yaptığı açıklamada, “8k görüntüdeki şaşırtıcı ayrıntı, 2023 ve sonrasında yeni görüntüler yakalarken, bilim insanları ve deniz arkeologlarından oluşan ekibimizin Titanik’in çürümesini daha kesin bir şekilde karakterize etmesine yardımcı olacak” dedi.

110 YIL SONRA İLK DEFA GÖRÜLDÜ

Titanik’e 110 yıl sonra yapılan gezi, Kanada’nın Newfoundland kentindeki St John’s’tan 595 kilometre uzaklıkta bulunan Titanik enkazının bulunduğu yere keşif gemisinde yelken açarak başlandı. OceanGate Expeditions daha sonra arkeologları ve ödeme yapan müşterileri enkaza taşımak için beş insanlı karbon fiber ve titanyum Cyclops sınıfı denizaltı kullandı.

OceanGate Expeditions, arkeologları ve ödeme yapan müşterileri enkaza taşımak için beş kişilik karbon fiber ve titanyum Cyclops sınıfı denizaltı kullanıyor. 8 ila 10 saat süren her dalışta üç görev uzmanı yer alıyor.

Keşif sırasında kullanılan denizaltı, enkazın çürüme oranını belirlemeye ve enkazda yaşayan deniz yaşamını değerlendirmeye yardımcı olacak ultra yüksek çözünürlüklü görüntüler yakalamak için en son kamera teknolojileriyle donatılmış.

Dalgıçlar yolculuk boyunca bir numaralı tekneyi, bir numaralı kargo ambarını, halatları, kablolar veya zincirler aracılığıyla hareket ettirmek için kullanılan metal yapıları gördüler. Tüm bunların Titanik’in okyanus tabanına batmasından bu yana ilk kez görülmesi ise heyecan yarattı.

ENKAZA ZARAR VERİYOR

OceanGate Expeditions Titanic uzmanı ve deneyimli dalgıç Rory Golden, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “En şaşırtıcı görüntülerden biri, Titanik ikiye bölündüğünde okyanus tabanına düşen tek uçlu kazanlardan birini gösteriyor. Özellikle, 1985’te Titanik’in enkazı tanımlandığında ilk tespit edilen tek uçlu kazanlardan biriydi.”

Gemiye yapılan bu tür geziler heyecan uyandırsa da sık sık tartışmalara da neden oluyor. Uzmanlar, onlarca yıl boyunca yapılan keşiflerin ki buna, film yapımcısı James Cameron’un 2001’deki ünlü dalışı da dahil, tarihi gövdenin bütünlüğünü daha da zayıflattığına inanıyor.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne göre, geminin gövdesi ve yapısının önümüzdeki 40 yıl içinde çökmesi muhtemel.

Batmaz gemi olarak adlandırılan Titanik, 14 Nisan 1912’de İngiltere’nin Southampton kentinden New York’a ilk yolculuğunda battı. Dev gemi bir buzdağıyla çarpıştı ve sonunda 2.224 yolcu ve mürettebattan 1.517’si öldü.