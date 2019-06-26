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Bavulla 5 bin 225 yavru kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandılar

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Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki havalimanında ülkeden ‘yasadışı yolla’ çıkarılmaya çalışılan 5 bin 225 kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirildi. Yavru kaplumbağaların tutuklanan iki adamın bavullarında bulunduğu açıklandı.
Bavulla 5 bin 225 yavru kaplumbağa kaçırmaya çalışırken yakalandılar

Havalimanında görevli yetkililer, Hindistan vatandaşı olan iki adamın ülkelerinde satmayı planladıkları kaplumbağaları kovalara koyarak bavullarında gizlediklerini söyledi. Çin’den Malezya’ya uçan, buradan da Hindistan’a uçmayı planlayan 30 ve 42 yaşlarındaki iki adam tutuklandı.

İkilinin ev hayvanı olarak satmayı planladıkları kaplumbağaların toplam değerinin 12 bin 700 dolar (73 bin 231 lira) olduğu ve ikilinin beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Kırmızı yanaklı su kaplumbağalarının hayvan ticaretindeki en popüler kaplumbağalar olduğu vurgulandı.

Havalimanında ele geçirilen yavrular ise koruma altına alındı.

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