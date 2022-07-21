BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat, BRTK Eski Müdürlerinden Çobanoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, BRTK Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Kanat mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘1972 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda teknisyen olarak göreve başlayan Hüseyin Çobanoğlu, 25 Mart 1978 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN’in kuruluş aşamasında da öncülük yaptı.

Hüseyin Çobanoğlu, 1979 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası başkanlığına seçilerek 4 dönem sendika başkanlığını yürüttü. Çobanoğlu sendika başkanlığının ardından da yönetimde aktif görev almaya devam etti.

Hüseyin Çobanoğlu, 1986 yılında Stüdyolar Amiri, 1989 yılında Koordinatör Yardımcısı TV, 1993 yılında kurumun koordinatörlüğü görevlerinde bulunmasının ardından 1999-2004 yılları arasında ve 2012 yılında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Gerek Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünlere gelmesinde yaptığı katkılardan gerekse Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın kuruluşunda verdiği özverili hizmetlerinden dolayı Hüseyin Çobanoğlu’na teşekkürü bir borç bilir, yaslı ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz.‘