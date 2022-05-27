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Bay-Sen Başkanı Kanat: Kimsenin dayanacak gücü kalmadı

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, son dönemde ardı ardına yaşanan zamların BRT çalışanları dahil tüm vatandaşları etkilediğini ve artık kimsenin dayanacak gücü kalmadığını belirtti.
Bay-Sen Başkanı Kanat: Kimsenin dayanacak gücü kalmadı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, son dönemde ardı ardına yaşanan zamların BRT çalışanları dahil tüm vatandaşları etkilediğini ve artık kimsenin dayanacak gücü kalmadığını belirtti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat, sendika adına yaptığı yazılı açıklamada, zamlara sessiz kalmanın mümkün olmadığını kaydetti. Kanat, elektrik, tüp gaz, benzin, market reyonlarında bulunan tüm ürünler ve yakın zamanda ekmeğe yapılan ve yine yapılacağı söylenen zamlar karşısında ekonomik öngörülebilirliğin yerini günlük fiyat artışları ve istikrarsız süreçlere bıraktığını ifade etti.

Kanat, yeni koşulların ülkede tüm yaşayanları ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktığını, yakın zamanda asgari ücrete yapılan artışın bu zamlar karşısında eridiğini ve buna bağlı olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanarak asgari ücreti yeni ekonomik gerçekler ışığında tekrardan belirlemesi gerektiğini aktardı.

Aynı şekilde hayat pahalılığının da tekrardan değerlendirilmesi ve bu zamlar karşısında her ay hayat pahalılığı oranlarının değişerek maaşlara yansıtılması gerektiğini kaydeden Kanat, ülke vatandaşları için artık bıçağın kemiğe dayandığını belirtti.

Kanat açıklamasında şunlara yer verdi:

Yapılan zamlar ve öngörülen maaşlar ile yaşamak imkânsız hale gelmiştir. Bu ekonomik şartlar altında öngörülen asgari ücret, maaşlar ve hayat pahalılığı hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmamakta olup, bu ülkeyi yönetenlerin bu ülke vatandaşları için artık adaletli adımlar atması ve vatandaşlarının refah içerisinde yaşamasını sağlaması gerekmektedir.

Bay-Sen Sendikası olarak yapılan zamları protesto ederek sessiz kalmayacağımızı ve gerekli tüm adımları gerek Bay-Sen Sendikası olarak gerekse diğer Sendika ve sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde yerine getireceğimizi kamuoyu ve değerli üyelerimiz ile paylaşırız.”

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