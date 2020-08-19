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Bay-Sen: "BRTK personeli üzerinde baskı yapılıyor"

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Bay-Sen, BRTK personeli üzerinde baskı yapıldığını savunarak, mücadele çağrısı yaptı.
Bay-Sen: "BRTK personeli üzerinde baskı yapılıyor"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), BRTK’da yönetim tarafından atanan amirlerin personel üzerinde baskı yapmaya devam ettiğini savunarak, BRTK yönetimine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, “BRTK, BRTK olalı böyle zulüm görmedi. Hiçbir dönem böyle yönetilmedi. Yönetim tarafından atanan amirler personel üzerinde baskı yapmaya devam ediyor. Görevi dışında personellere başka görevlendirmeler veriliyor.” ifadelerini kullandı.

Kanat, kurum yönetiminin tehditlere devam ettiğini, yayın yönetmenliği yapan personele daha da baskı yapılarak ekstra görev yüklendiğini, personelin aşağılandığını, yönetimin aldığı ve imza koyduğu kararlara uymadığını öne sürdü.

BRTK çalışanlarına mevcut yönetime karşı mücadele çağrısı yapan Kanat, “Bu sistemle yönetilmeye hayır” dedi.

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