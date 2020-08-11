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 Bay-Sen, BRTK’da eylem başlattı ve Kurum girişine pankart astı.

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 Bay-Sen, BRTK’da eylem başlattı ve Kurum girişine pankart astı.
 Bay-Sen, BRTK’da eylem başlattı ve Kurum girişine pankart astı.

Toplu İş sözleşmesini uygulamamakla suçladığı BRT yönetimi aleyhine dava dosyaladıklarını, yasal haklar için mücadele başlattıklarını belirten Bay-Sen, Kurum girişine astıkları pankartlarla başladıkları eylemlere devam edeceklerini bildirdi.

Bay-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu yönetimiyle,  17 Haziran’da, 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesinin imzalandığını, imza törenine onur konuğu olarak Başbakan Tatar’ın da katıldığını anlatarak, şöyle dedi:

“2007 tarihinden beridir Toplu İş Sözleşmeli olmayan personelin toplu sözleşmeye katılması çalışanların adına bir kazanımdır. 28 yıla aşkın süredir kadrosuz çalışan personelin özlük hakları Toplu İş Sözleşmesi ile korunmaktadır. 2014 yılında kadrosuz çalışan personelin ikili akitleri Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmiştir ve özlük hakları korunmaktadır.” 

“Müdürlüğe atanan Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Özer Kanlı, kuruma atandığı ilk günden bugüne personeli huzursuz ve mutsuz etmektedir. Yıllardan beridir kadrosuz çalışanlar üzerinde mobbing, baskı, işten atmakla tehdit eden kurum yönetimi buna devam etmektedir”  iddiasında bulunan Kanat, şunları da ileri sürdü:

“Her yıl kadrosuz personele akit imzalatma dayatması ve yönetim kurulu toplantılarında sürekli gündem yapmış ve yönetim kurulu kararı olarak geçirememiştir. İmzalanan Toplu İş Sözleşme içerisinde, yıllardır Toplu  İş Sözleşmesiz çalışan personellerin Toplu İş Sözleşmesine dahil etmemektedir. Birçok kez sayın Başbakana sıkıntıları aktarmamıza rağmen sayın Başbakan, Yönetim Kurulu Başkanına söz geçirememiştir. Sayın Müdür birçok kararın altına imza koymasına rağmen Yönetim Kurulunun baskısı altında kalarak imza koyduğu kararları, uygulamamaktadır.”

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