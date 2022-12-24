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Bay-Sen, BRTK’nın Kuruluş Yıldönümü İçin Mesaj Yayımladı

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Bay-Sen, BRTK’nın Kuruluş Yıldönümü İçin Mesaj Yayımladı
Bay-Sen, BRTK’nın Kuruluş Yıldönümü İçin Mesaj Yayımladı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) kuruluş yıldönümünü kutladı, çalışanların huzura kavuşturulması için inanç ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesindeki yeri tartışılamayacak derecede çok büyük önem arz eden, ilgili dönemlerde tek iletişim aracı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, dün olduğu gibi bugün de tüm olumsuzluklara göğüs gererek var olma mücadelesi verdiğini belirtti.
Kanat, şunları kaydetti:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu gücünü sadece 59 yıllık deneyimden değil, tüm çalışanların üzerine düşeni hakkı ile yerine getirmesinden ve tüm olumsuzluklar, siyasi baskılar ve hükümet edenlerin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu görmezden gelmeleri dolayısı ile çalışanların vermiş olduğu hak ve özgürlükler mücadelesinden almaktadır.
25 Aralık 1963 yılında kanlı noel olarak bilinen dönemde yokluklar içinde çok büyük bir çaba ile kurulan BRTK Kıbrıs Türkünün sesi ve umudu olmuştur. Bundan dolayı Kıbrıs Türk halkı için “Bayrak Bayrak Bayrak” anonsunun önemi çok büyüktür. Bay-Sen Sendikası olarak bizler, 1963 yılında Kıbrıs Mücahidinin bugün ise Kıbrıs Türk Halkının sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nu daha ileriye giderek nice 59 yıllar kutlaması ve değerimiz olan bu kurumun bugünlere gelmesinde emeği çok büyük olan çalışanların huzura kavuşturulması için aynı inanç ve kararlılıkla boyun eğmeden mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.
Bu vesile ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 59. Kuruluş yıldönümünü kutlar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun bugünlere gelmesine vesile olan başta fedakar mücahitlerimizi saygı, hayatta olmayanları ise rahmetle anarak tüm Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.”

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