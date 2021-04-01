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Bay-Sen Hükümeti “Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Dondurulması” Konusunda Eleştirdi

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Bay-Sen Hükümeti “Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Dondurulması” Konusunda Eleştirdi
Bay-Sen Hükümeti “Hayat Pahalılığı Ödeneğinin Dondurulması” Konusunda Eleştirdi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN), hükümeti, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay dondurulması konusunda eleştirerek, hayatın gerilemesinin; “asgari ücretin bitmesi, hayat kalitesinin her yönden aşağıya çekilmesi, milletin fakirleşmesi, işçinin emekçinin geleceğinden çocuğundan çalıntı yapılması” anlamına geldiğine işaret etti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, dünyadaki gelişmiş ülkelerin koronavirüs nedeni ile ekonomik çöküntü yaşanmaması adına ekonomiyi sınıflara ayırıp stratejik planlamalar yaptığına işaret etti.

“Bizdeki ekonomik planlama anlayışı işleyenden kesmektir” diyen Kanat, şunları kaydetti:

“Bizler dünya içerisindeki yerimize baktığımızda üzülerek görüyoruz ki bu gidişat bizi ve çocuklarımızı süründürecektir. Hükümetin beceriksiz politikaları ve geleceği planlayamama durumu derhal değişmelidir.

Yaşanan bu şerden zaferle çıkamayan ülkeler ve zaferle çıkan ülkeler diye dünya ikiye bölünecektir. Bir taraf günü yaşarken, bir taraf geceyi yaşayacaktır. Bir taraf kışı yaşarken bir taraf baharı yaşayacaktır. Bizler bu gidiş ile ne günü ne baharı yaşayamayacağız.

Bizim ülkemizde yaşanan süreçte millet esnaf ve küçük esnaf, bir nebze nefes alıyorsa, mevcut olan işçinin ve emekçinin maaşındandır.  Hükümet edenlerin bu dönem ile ilgili tek stratejisi  döviz ve hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşları, bir o kadar daha eritip hem emekçiye hem de esnafa son darbeyi vurmaktır. Bu kalkınma stratejisi olamaz. Bu ancak yaşanan krizi derinleştirir.

Hükümetin acilen bütçeye varlık vergi sistemini getirerek, hem bu dönem hem de geçmişte her fırsatta zenginliğine zenginlik katmayı bir şekilde beceren, fakat gereken vergiyi vermeyenden alıp, kaynaklarına kaynak yaratarak, turizm ve eğitim sektörü yanında inovasyon ve imitasyon yolunu açmaktır.

Tarihte 1930 büyük buhrandan Amerika ve Avrupa’nın nasıl çıktığını unutmamalıyız.  1958 ve 1961 yılları arasında Çin’in büyük kıtlıktan nasıl çıktığını unutmamalıyız. Tarihte bu gibi örnekler çoktur. Ancak bu şekilde kalkınma gerçekleşir. 

Eğer bunu yapmaya haiz olmayan strateji çizemeyen bir hükümet varsa bırakıp gitsin.

Bizler BAY- SEN olarak, çalışan suçluymuş gibi koronavirüsü çalışan çıkartmış gibi davranılmasına izin veremeyiz vermeyeceğiz.”

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