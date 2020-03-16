  • BIST 89.196
  • Altın 301,275
  • Dolar 6,3819
  • Euro 7,1238
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

“BAY-SEN ve BRTK Çalışanları Halkın Haber Alma Özgürlüğü İçin Canlarını Ortaya Koyarak Çalışıyor”

» »
“BAY-SEN ve BRTK Çalışanları Halkın Haber Alma Özgürlüğü İçin Canlarını Ortaya Koyarak Çalışıyor”
“BAY-SEN ve BRTK Çalışanları Halkın Haber Alma Özgürlüğü İçin Canlarını Ortaya Koyarak Çalışıyor”

: BAY-SEN ve BRTK çalışanları, halkın haber alma özgürlüğü için canlarını ortaya koyarak çalıştığını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan açıklamada, “Dünyayı saran ve kasıp kavuran Covid-19 medeniyetler beşiğinde bile bazı medeniyetleri sınıfta bırakıp bize musallat olmuştur. İçinde bulunduğumuz süreç illa ki geçecek. Ülkemiz süreçten alnın akı ile çıkacaktır.  Öncelikle milletimizin paniğe kapılmamasını ve her şahsın üstüne düşen görevi millet ve gelecek sorumluluğu ile tartıp ciddiyetle yerine getirmesi önemlidir.  Biliyoruz ki milletimizin anlayış ve duruşu bundan ibarettir” denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizler BAY-SEN ve BRTK çalışanları olarak öncelikle milletin haber alma özgürlüğü konusunda ortaya canlarımızı koyarak işliyor ve işlemeye devam edeceğiz” ifadesi kullanıldı.

 BRTK’da içinde bulunduğumuz ruh hali birlik, beraberlik ve millet sevgisidir. Azimle, kararlılıkla milletine doğru haberi verip pusula olacağız. 

 Pusula olacağımızdan kimsenin şüphesi olmayacaktır.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RUM ve Maronitler İzole16 Mart 2020 Pazartesi 13:30
  • Bakan Oğuz: Bitkisel ve hayvansal üretimde paniğe gerek yok16 Mart 2020 Pazartesi 13:13
  • Trafik Kazalarında 21 Kişi Yaralandı16 Mart 2020 Pazartesi 12:53
  • “Emekli Yoklama Bildirgesi süresiz olarak uzatıldı”16 Mart 2020 Pazartesi 11:58
  • Döviz Kurları 16 Mart 202016 Mart 2020 Pazartesi 11:18
  • Bankalarda uygulanmaya başlanan kurallar açıklandı!16 Mart 2020 Pazartesi 11:07
  • “14 gün kuralı”na uymayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı16 Mart 2020 Pazartesi 11:03
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar16 Mart 2020 Pazartesi 08:30
  • Sürücülerin dikkatine! Sis var! Corona var zaten zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın!15 Mart 2020 Pazar 23:41
  • Varoğlu: Sağlık Bakanlığı halka kan bağışı çağrısı yapmalı15 Mart 2020 Pazar 22:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti