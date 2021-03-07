Bay-SEN'den 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü açıklaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü

Dünyaya gözümüzü açtığımızda annemiz ile karşılaşıyoruz. İlk tebessümü, şefkati sevgiyi ondan görüyoruz. Annemizden aldığımız sevgi ve şefkatle, sevmeyi sevilmeyi tebessüm etmeyi öğreniyoruz. Anne ile başlayan kadının hayatımızdaki yeri bazen bir eş, bazen bir hayat arkadaşı, bazen abla ve bazen ise içten bir dost olarak karşımıza çıkabiliyor. Onlar hayatımızın en özel varlıkları.

Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Haklarından vazgeçmeyen, inancını ve kendilerine olan güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bu günde, Ülkemiz koşullarında iş ve çalışma hayatında mücadele eden ayakta dimdik duran tüm emekçi kadınların ve dünyanın en başarılı insanlarının, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü yaşamın kalitesini aşağı çeken tüm olumsuzlukların kalkacağı, barış ve huzur dolu bir dünya olması dileğimle .



Bay-Sen

Yönetim kurulu (a)

Başkan

İbrahim Kanat