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Bay-Sen’den anlamlı bağış

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Bay-Sen’den anlamlı bağış
Bay-Sen’den anlamlı bağış

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası Bay-Sen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Sığınma Evi’ne erzak bağışında bulundu.

Bay-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Efdal Palaz, dayanışmanın önemine işaret ederek, tüm kadınların mutlu olması dileğinde bulundu.

Bay-Sen Basın Sorumlusu Mehmet Aktan da 8 Mart Dünya Kadınlar gününün Amerika’da bir grup kadının haklarını savunması ile ortaya çıktığını hatırlatarak, bu günün önemine işaret etti.

Kadın Sığınma Evi’nde bulunan kadınların kendi yeteneklerine göre topluma yeniden kazandırılması gerektiğini ifade eden Aktan, Sendika olarak katkıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kadın Sığınma Evi’nin bağlı bulunduğu Lefkoşa Türk Belediyesi Toplum Çalışmaları Şubesi Sorumlusu Sibel Demirpençe ise “gönül isterdi ki kimsenin kadın sığınma evlerine ihtiyacı olmasın, ancak zor durumda olan kadınların desteklenmesi açısında bu hizmete ihtiyaç var. Sendikanıza katkınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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