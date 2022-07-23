  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Bay-Sen’den kınama

» »
Bay-Sen’den kınama
Bay-Sen’den kınama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAYSEN) yayımladığı açıklamada 22 Temmuz 2022 tarihinde bazı özel haber sitesi ve/veya siteleri ve/veya internet gazeteleri tarafından BRTK ve çalışanlar aleyhine yayınlanan ve habercilik ilkeleri ile bağdaşmayan beyanları ve/veya yazıları  kınadı.

Sendika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAYSEN) olarak 22 Temmuz 2022 tarihinde bazı özel haber sitesi ve/veya siteleri ve/veya internet gazeteleri tarafından BRTK ve çalışanlar aleyhine yayınlanan ve habercilik ilkeleri ile bağdaşmayan beyanları ve/veya yazıları şiddetle kınıyor, bu beyanları yapanları BRTK ve BRTK çalışanlarından özür dilemeye ve BRTK çalışanlarını tenzih etmeye davet ediyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, BRTK’da haberler Radyo ve Televizyon yayınları olarak iki şekilde yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Bu yayınlar BRTK’nın görevi olup, BRTK çalışanları bu görev bilinci ile her zaman halkımızın doğru, güvenli ve hızlı haber almasını sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Sözde haber sitesi ve/veya internet gazetesi tarafından yayınlanan “BRTK Personeli izinli diye 08.00 ve 22.30 haber bültenleri yayından kaldırıldı”, “600 personeli olan BRTK’da haberci bulamadılar” başlıklı yazılar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. BRTK tarafından yayınlanan TV ve Radyo Haberleri ortak yayın üzerinden canlı olarak yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. KKTC’nin resmi kanalı olan BRT’de canla başla işini yapmaya çalışan personel yıllardır uğramış oldukları haksızlıklar karşısında, kadrosuz olarak çalıştırılmalarına ve keza terfilerin açılmamasına rağmen her zaman özverili bir şekilde çalışmış ve BRTK’nın var olan itibarını daha da güçlendirerek ileriye taşımış olmalarına rağmen söz konusu yayınlanan haber ile BRTK çalışanları çaresiz ve savunmasız bırakılmaya çalışılmış olup bu haberi yapan ve yayınlayanları şiddetle kınıyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı’ndan basında çıkan iddialara yanıt verdi23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:29
  • Sendikalardan iş bırakma ve mahkemeye gitme kararı!23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:24
  • Sendikalar toplandı.. Genel Grev ve süresiz iş bırakma gündemde...23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:09
  • Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:45
  • Kamuda kesinti… Erdoğan Sorakın: “Gerekçe, süre, maliyet ve maksat belirsiz”23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:44
  • Avrupa Komisyonu 'Smila makarnasını' Kıbrıs’a ait yeni korumalı coğrafi işaret olarak onayladı23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:57
  • Son 4 ay içerisinde 34 ani ölüm!23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:53
  • İş kazalarıyla meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara artış verilecek23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:39
  • Kanber: Küçük ve orta boy işletmelerin doğrudan desteğe ihtiyacı var23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:17
  • Akaryakıt'ta yeni fiyatlar23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti