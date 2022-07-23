Bay-Sen’den kınama

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAYSEN) yayımladığı açıklamada 22 Temmuz 2022 tarihinde bazı özel haber sitesi ve/veya siteleri ve/veya internet gazeteleri tarafından BRTK ve çalışanlar aleyhine yayınlanan ve habercilik ilkeleri ile bağdaşmayan beyanları ve/veya yazıları kınadı.

Sendika yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAYSEN) olarak 22 Temmuz 2022 tarihinde bazı özel haber sitesi ve/veya siteleri ve/veya internet gazeteleri tarafından BRTK ve çalışanlar aleyhine yayınlanan ve habercilik ilkeleri ile bağdaşmayan beyanları ve/veya yazıları şiddetle kınıyor, bu beyanları yapanları BRTK ve BRTK çalışanlarından özür dilemeye ve BRTK çalışanlarını tenzih etmeye davet ediyoruz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, BRTK’da haberler Radyo ve Televizyon yayınları olarak iki şekilde yapılmakta ve yayınlanmaktadır. Bu yayınlar BRTK’nın görevi olup, BRTK çalışanları bu görev bilinci ile her zaman halkımızın doğru, güvenli ve hızlı haber almasını sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Sözde haber sitesi ve/veya internet gazetesi tarafından yayınlanan “BRTK Personeli izinli diye 08.00 ve 22.30 haber bültenleri yayından kaldırıldı”, “600 personeli olan BRTK’da haberci bulamadılar” başlıklı yazılar gerçeklerle bağdaşmamaktadır. BRTK tarafından yayınlanan TV ve Radyo Haberleri ortak yayın üzerinden canlı olarak yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. KKTC’nin resmi kanalı olan BRT’de canla başla işini yapmaya çalışan personel yıllardır uğramış oldukları haksızlıklar karşısında, kadrosuz olarak çalıştırılmalarına ve keza terfilerin açılmamasına rağmen her zaman özverili bir şekilde çalışmış ve BRTK’nın var olan itibarını daha da güçlendirerek ileriye taşımış olmalarına rağmen söz konusu yayınlanan haber ile BRTK çalışanları çaresiz ve savunmasız bırakılmaya çalışılmış olup bu haberi yapan ve yayınlayanları şiddetle kınıyoruz.”