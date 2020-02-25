  • BIST 115.220
  • Altın 322,298
  • Dolar 6,1022
  • Euro 6,6240
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Bay-Sen’den pankart asma eylemi

» »
Bay-Sen’den pankart asma eylemi
Bay-Sen’den pankart asma eylemi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(BAY-SEN), BRTK Müdürü Meryem Özkurt’tan bir an önce toplu İş Sözleşmesini imzalamasını talep etti.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “BRTK Yönetimi, çalışanların haklarına halel gelmemesini istiyorsa, Sendika ile mutabık kalınan ve karşılıklı imzalanan kararın arkasında durmalı, sayın Müdür’ün bir an önce Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalayarak, yasallaşmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Sendika Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları eylemler çerçevesinde bu sabah BRTK ana giriş kapısına pankart astı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!25 Şubat 2020 Salı 08:30
  • CTP'li Özdenefe: ''Akıncı bizim neslin son denemesidir diyerek, umutsuzluğa kapılmıştır''24 Şubat 2020 Pazartesi 21:12
  • Çöp dökme tartışmasında eşinin yüzüne tabak attı..Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek24 Şubat 2020 Pazartesi 21:03
  • Sorakın’ın acı günü24 Şubat 2020 Pazartesi 20:34
  • Derbi maç öncesi Mağusa'da kavga çıkmıştı...İşte o görüntüler24 Şubat 2020 Pazartesi 20:02
  • KTAMS, İskele’de Kaza Mahkemesi Görevlisinin Darp Edilmesini Protesto Edecek24 Şubat 2020 Pazartesi 19:49
  • Cleveland Internatıonal Bankıng Unıt Limited'in Faaliyet İzni İptal Edildi24 Şubat 2020 Pazartesi 19:48
  • Tatar'dan Rumlara % 6 toprak verme önerisi24 Şubat 2020 Pazartesi 17:34
  • Tatar: "Brexit, adadaki sorunu çözebilir"24 Şubat 2020 Pazartesi 17:15
  • Anastasiadis, AB’a maraş konusunda mektup gönderdi24 Şubat 2020 Pazartesi 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti