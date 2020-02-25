Bay-Sen’den pankart asma eylemi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası(BAY-SEN), BRTK Müdürü Meryem Özkurt’tan bir an önce toplu İş Sözleşmesini imzalamasını talep etti.
BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat tarafından yapılan yazılı açıklamada, “BRTK Yönetimi, çalışanların haklarına halel gelmemesini istiyorsa, Sendika ile mutabık kalınan ve karşılıklı imzalanan kararın arkasında durmalı, sayın Müdür’ün bir an önce Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalayarak, yasallaşmasını talep ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Sendika Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmadığı gerekçesiyle başlattıkları eylemler çerçevesinde bu sabah BRTK ana giriş kapısına pankart astı.
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