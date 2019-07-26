Bay-Sen’den Serdar Denktaş’a tepki

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanlar Sendikası (Bay-Sen), BRTK ile Ağustos 2018 imzalanan toplu iş sözleşmesinin bazı kurallara aykırı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın, BRTK ile toplu iş sözleşmesi imzalanmadan Maliye Bakanlığı’nın onayı alınmadığını dolaysıyla bazı kurallara uyulmadığı sözleri ile ilgili olarak, “2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 3 Ağustos 2018 tarihinde o günkü Başbakan Tufan Erhürman’nın inisiyatifiyle imzalanmıştır. Başbakan’la imzalanan toplu iş sözleşmesi kural dışı sayılamaz. Başbakanlık’ın tüm bakanlıkların başı olduğunu hatırlatırız” dedi.

Kanat, yapısal ve mali olarak çağın ve personelin ihtiyaçlarına cevap veremeyen yürürlükteki Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yasası’nın toplu iş sözleşmesi ile bir nebze çalışanlara umut olduğunu ifade etti.