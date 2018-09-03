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Bayat balıklara taze görünsün diye oyuncak göz taktı, yakayı ele verdi

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Kuveyt’te bir balıkçı dükkanı, sattığı balık taze gözüksün diye balıklara oyuncak göz taktığı gerekçesiyle Kuveyt Ticaret Bakanlığı tarafınca kapatıldı.
Bayat balıklara taze görünsün diye oyuncak göz taktı, yakayı ele verdi

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, bir balıkçının, sattığı balıklar taze gözüksün diye balıkların gözlerine oyuncak göz takması Kuveyt Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

El Bayan isimli yerel gazetenin aktardığına göre, Bakanlık videonun sosyal medyada fenomen hale gelmesinden sonra dükkanı kapattı.

Olay sosyal medya ortamında hızla yayılırken, konu hakkında birçok tweet atıldı:

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"Her şeyi gördüğümü düşünüyordum. Fakat, Twitter her zaman yanıldığımı kanıtlıyor."

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