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Baybars: 2019 reform yılı olacak

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çişleri Bakanı Ayşegül Baybars belediyelerde reformun şart olduğunu vurguladı.
Baybars: 2019 reform yılı olacak

BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e konuk olan İçişleri Bakanı Baybars “2019 yılı belediyelerin reform yılı olacak. herkesin kendini buna hazırlaması gerekiyor” dedi.

Baybars, merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerinde tehakkum kurması gibi bir hedeerinin olmadığını da belirtti.

Belediyelerde mali denetimin şart olduğunu vurgulayan Baybars, her üç ayda bir bağımsız murakıplar tarafından denetimin sağlanabileceğini kaydetti.

Baybars, Sayıştay’ın bu konuda yetersiz kaldığını söyledi.

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