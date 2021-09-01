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Baybars: “Boş binalarla dolu Kapalı Maraş’a verdiğiniz değeri bir kez Açık Maraş’a verin"

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars, açık Maraş'a ortaya koydukları Maraş Sosyal Konut Projesi'nin rafa kaldırıldığını belirterek, “Boş binalarla dolu Kapalı Maraş’a verdiğiniz değeri bir kez Açık Maraş’a verin" dedi.
Baybars: “Boş binalarla dolu Kapalı Maraş’a verdiğiniz değeri bir kez Açık Maraş’a verin"

İşte açıklama;

Bugün Gazimağusa ziyaretimiz çerçevesinde Maraşı’ı da ziyaret ettik.

Hatırlanacağı üzere Açık Maraş'a yönelik belkide en büyük devlet projelerinden birini biz ortaya koymuştuk. MARAŞ Sosyal Konut Projesi.

Yine hatırlanacağı üzere, yeri belirlemiş, projelerimizi tamamlamış, sunununu halka yapmıştık. Yapım aşamasına geçmemize çok kısa bir süre kalmışken ise hükümet malum gerekçelerle bozulmuştu.

O günlerde, düşünmüştüm ki bizim Mağusa Halkı için başlattığımız bu önemli projeyi, kendilerini Maraş’ın hamisi diye göstermeye çalışan yeni hükümet ortakları devam ettirip tamamlayacaklar.

Tamamlamak ne kelime proje rafa kalkmış durumda. Kapalı Maraş için sabah akşam açıklama yapanlar, açık Maraş'ın yüzüne bile bakmıyorlar.

Buradan bir kez daha hükümet edenlere sesleniyorum, yüzlerce Mağusa gencini ev sahibi yapmak için başlattığımız projeyi hemen hayata geçirin. Boş binalarla dolu kapalı Maraş’a verdiğiniz değeri bir kez de Açık Maraş’a verin.

 

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