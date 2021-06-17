Baybars: “Bu hükümet toplumdan tokat yiyecektir”

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, Ad-Hoc Komitesinin gayri yasal bir şekilde kurulduğuna işaret ederek, “Bu hükümet bugün değilse bile, irade yenilendiğinde toplumdan tokat yiyecektir” dedi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, hükümetin Ad-Hoc Komite kurulmasıyla birlikte hem anayasayı hem Meclis iç tüzüğünü hem de tüm demokratik teamüllere aykırı bir şekilde hareket ettiğine işaret ederek, “Artık demokrasiye sürülen kara leke son noktadır” dedi.

Israrla ve inatla anayasaya, iç tüzüğe aykırı olmasına rağmen bir komite oluşturulmasına dikkat çeken Baybars, seçim tarihinin belirlenmesine ilişkin olarak ortaya çıkarılan yasa ve önerilerin Hukuk Komitesinde görüşülmek durumunda olduğunu hatırlattı.