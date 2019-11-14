Baybars: “Daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yolumuza devam ediyoruz”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yola devam ettiklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk halkının, geleceğe güvenle, umutla bakması; hak ettiği standartlara kavuşması ve mutluluğu önceliğimizdir” dedi.

Baybars, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Baybars, mesajında şunları kaydetti:



“Devletimizin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutladığımız bugünde, geçmişte zor koşullar altında büyük mücadele ve özveri ortaya koyanları unutmadan, yarına daha yakışır, daha hazır, çağdaş değerleri daha da ileriye taşıyarak, halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Gençlerimizin ülkelerini sevgiyle sahipleneceği, planlı yapılaşan, adaletin tesis edildiği, hak edenin hakkını aldığı, daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yolumuza devam ediyoruz.



Kıbrıs Türk Halkının, geleceğe güven içinde umutla bakması, 21. yüzyılda halkımızın hak ettiği standartlara kavuşması ve mutluluğu önceliğimizdir. Kıbrıs Türk Halkının her zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan mücahitlerimize hürmetlerimi sunar, sağlıklı günler dilerim.



Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, tüm halkımıza esenlikler dilerim.”