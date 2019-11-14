  • BIST 104.583
  • Altın 271,968
  • Dolar 5,7613
  • Euro 6,3437
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Baybars: “Daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yolumuza devam ediyoruz”

» »
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yola devam ettiklerini kaydederek, “Kıbrıs Türk halkının, geleceğe güvenle, umutla bakması; hak ettiği standartlara kavuşması ve mutluluğu önceliğimizdir” dedi.
Baybars: “Daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yolumuza devam ediyoruz”

Baybars, KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Baybars, mesajında şunları kaydetti:


“Devletimizin 36’ncı kuruluş yıldönümü kutladığımız bugünde, geçmişte zor koşullar altında büyük mücadele ve özveri ortaya koyanları unutmadan, yarına daha yakışır, daha hazır, çağdaş değerleri daha da ileriye taşıyarak, halkımızın refahı, huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz. Gençlerimizin ülkelerini sevgiyle sahipleneceği, planlı yapılaşan, adaletin tesis edildiği, hak edenin hakkını aldığı, daha çağdaş bir sistem yaratma önceliğiyle yolumuza devam ediyoruz.  


Kıbrıs Türk Halkının, geleceğe güven içinde umutla bakması, 21. yüzyılda halkımızın hak ettiği standartlara kavuşması ve mutluluğu önceliğimizdir. Kıbrıs Türk Halkının her zaman özgür ve bağımsız bir devlette yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan mücahitlerimize hürmetlerimi sunar, sağlıklı günler dilerim.


Bu duygu ve düşüncelerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlar, tüm halkımıza esenlikler dilerim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK yine karıştı! İddialara havada uçuşuyor... Avcıoğlu'ndan sert açıklamalar...14 Kasım 2019 Perşembe 09:46
  • KTOEÖS: “Okullarda eksikliği ve altyapı sorunları devam ediyor”13 Kasım 2019 Çarşamba 18:08
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun 5 üyesinden iddialara cevap geldi13 Kasım 2019 Çarşamba 17:56
  • KTAMS 63’üncü yaşını kutlayacak13 Kasım 2019 Çarşamba 17:42
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün Avrupa Forumu toplantısına katıldı13 Kasım 2019 Çarşamba 17:37
  • DAÜ PER-SEN, yetkili sendikanın belirlenmesi için seçim istedi13 Kasım 2019 Çarşamba 17:33
  • Erhürman: Bitti dediğiniz federasyon, halen BM’nin masasındadır13 Kasım 2019 Çarşamba 17:17
  • Berova'dan Akıncı'ya suçlama!‘Cumhurbaşkanlığı ilkokul yapılmasını reddetti‘13 Kasım 2019 Çarşamba 16:53
  • Anastasiadis: Talat ifadelerimin sadece bir kısmını söyledi, durum daha da vahim!13 Kasım 2019 Çarşamba 16:11
  • Teknecik elektrik santralinde akaryakıt numune alımı ve analizleri yapılacak13 Kasım 2019 Çarşamba 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti