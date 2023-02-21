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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

Baybars: Depremde yaşanan can kayıplarını “cinayet” olarak niteledi

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Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars Meclis Genel Kurulu'nda, “Deprem Değil Plansızlık ve İhmal Öldürür” konulu güncel konuşma yaptı.
Baybars: Depremde yaşanan can kayıplarını “cinayet” olarak niteledi

Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars Meclis Genel Kurulu'nda, “Deprem Değil Plansızlık ve İhmal Öldürür” konulu güncel konuşma yaptı.

Baybars, depremde yaşanan can kayıplarını “cinayet” olarak niteledi, ailelere sabırlar diledi. Türkiye ile dayanışma içinde yaraları saracaklarına inanç belirten Baybars, bu konuda ihmali bulunan herkesin yargılanmasının önemine işaret etti, Meclis olarak bu süreci takip etmelerinin görevleri olduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür eden Baybars, bölgede bulunan deprem risklerine işaret ederek, depreme karşı gereken önlemlerin, uzmanların da uyarılarına önem vererek, zaman kaybetmeden alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Ülkede yaşanan sel felaketlerine işaret eden Baybars, bunlardan ders çıkarılması gerekirken, Sivil Savunma ve İtfaiye'nin güçlendirilmediğini, ancak doğal felaketin kimseye sormadan ve ne zaman geleceği belli olmadığını kaydetti.

Baybars, bu yüzden konuyu işin uzmanlarına bırakarak, siyaset üstü bir planlama yapmaları gerektiğini ifade etti, okullarda eğitim tatbikat yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkede yıkıcı depremler yaşanabileceği risklerini göz önünde bulundurarak, çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Baybars, deprem, sel gibi doğal afetlerin ciddi riskler olduğunu söyledi.

Denetimlerin düzenli bir şekilde yapılmasının önemine de işaret eden Ayşegül Baybars, planlı yaşama geçilmesi için imar planlarının önemine vurgu yaptı, bu planlar hazırlanırken yapılan analizleri anlattı.  

Baybars, yapılaşmaya, canlar gittikten sonra değil, doğru bölgeler seçilerek ve yapı güvenliği sağlanarak önem verilmesi gerektiğini belirtti, özellikle de tüm paydaşların katılımıyla olası bir afete karşı hazır olunması için gereken organizasyonun yapılmasının önemine vurgu yaptı.

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