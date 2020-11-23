Baybars: “Doğru olduğuna inanmak istemiyorum…”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, BRT ekranlarında yayınlanan Levent Kutay’ın hazırladığı ve sunduğu ‘50+1’ adlı programa konuk oldu.

Baybars, “Kurulacak olan hükümetin erken seçim hükümeti olacağı aşikardır”

“Topluma çok fazla fayda sağlamayacaktır erken seçim… Vatandaşın da aslında tekrar bir seçime dâhil olma talebi yok. Ocak, Şubat veya Mart ayları erken olur”

Erken seçime akılcı bir tarih ile karar verilmesi gerektiğine vurgu yapan Baybars, “Erken bir seçimin doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle bir dönemde ciddi kararlar almak zorundasınız…” ifadelerini kullandı.

“Bir takım özel sektörde iyileşmeler yapabilmek adına hükümete ihtiyaç vardır” dedi.

“Kurulacak hükümet modeli ne olursa olsun ekonomik kaynak yaratma, çözüm üretmek adına adımlar atabilecekse kurulmalıdır” dedi.

“TÜRKİYE’NİN ŞU OLURSA BUNU YAPARIM GİBİ SÖYLEMLERİNİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANMAK İSTEMİYORUM…”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, gelen bir soru üzerine açıklama yaparak Türkiye’nin ‘şu olursa bunu yaparım bu olursa bunu yaparım’ gibi söylemlerine veyahut böyle bir konuşmaya şahit olmadığını aktararak “Doğru olduğuna inanmak istemiyorum…” ifadelerini kullandı.