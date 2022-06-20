Baybars: "E-devlet hizmetinin kamu görevlileri vasıtasıyla verilmesi esas"

HP Milletvekili Ayşegül Baybars mecliste yaptığı konuşmada, e-devletin ne olduğunu anlamak gerektiğini ifade ederek, kamu hizmeti ve devlet tarafından verilmesi gereken bir hizmet bütünü olduğunu kaydetti.

“Bu hizmetin kamu görevlileri vasıtasıyla verilmesi esastır” diyen Baybars, Anayasa’nın 120’nci maddesine işaret etti.

“Siz e-devleti başkasına veremezsiniz” diye konuşan Baybars, kendi dönemlerinde Türksat’a bu işin yönetilmesinin devredilmediğini kaydetti.

Bu işin nasıl tuhaf gelmediğini anlayamadıklarını belirten Baybars, e-devlet işinin ülkede kayıtlı olmayan bir şirkete verilmesini eleştirdi.

Bu sırada Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerinden söz alarak, “Yasallaşmadı diye birilerinin verdiği hizmetleri önemsizleştirmek doğru olmaz” diye konuştu.

Baybars yeniden konuşmasına devam ederek, “Biz Türksat’a kurulumdaki bilgi ve verileri fütursuzca sağlamadık” diyerek, yönetme yetkisi verilmesinin riskine işaret etti.

Bunun basit bir mesele olarak ele alınmaması gerektiğini ifade eden Baybars, yetkinin aşıldığını ve bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, bunun telafisi mümkün olmayan sonuçları olabileceğine vurgu yaptı.

Ülkenin kendi yönetmeliğini, yasalarını yapması gerektiğini belirten Baybars, devletin bütünlüğü nedeniyle kendi dönemlerinde böyle bir şeye onay vermediklerini kaydetti. Baybars, yasanın geçmemesi gerektiğini söyledi.