  • BIST 2.519,98
  • Altın 1025.601
  • Dolar 17.3274
  • Euro 18.218
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAPlaj voleybolu başlıyor

Baybars: "E-devlet hizmetinin kamu görevlileri vasıtasıyla verilmesi esas"

» »
HP Milletvekili Ayşegül Baybars mecliste yaptığı konuşmada, e-devletin ne olduğunu anlamak gerektiğini ifade ederek, kamu hizmeti ve devlet tarafından verilmesi gereken bir hizmet bütünü olduğunu kaydetti.
Baybars: "E-devlet hizmetinin kamu görevlileri vasıtasıyla verilmesi esas"

“Bu hizmetin kamu görevlileri vasıtasıyla verilmesi esastır” diyen Baybars, Anayasa’nın 120’nci maddesine işaret etti.

“Siz e-devleti başkasına veremezsiniz” diye konuşan Baybars, kendi dönemlerinde Türksat’a bu işin yönetilmesinin devredilmediğini kaydetti.

Bu işin nasıl tuhaf gelmediğini anlayamadıklarını belirten Baybars, e-devlet işinin ülkede kayıtlı olmayan bir şirkete verilmesini eleştirdi.

Bu sırada Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu yerinden söz alarak, “Yasallaşmadı diye birilerinin verdiği hizmetleri önemsizleştirmek doğru olmaz” diye konuştu.

Baybars yeniden konuşmasına devam ederek, “Biz Türksat’a kurulumdaki bilgi ve verileri fütursuzca sağlamadık” diyerek, yönetme yetkisi verilmesinin riskine işaret etti.

Bunun basit bir mesele olarak ele alınmaması gerektiğini ifade eden Baybars, yetkinin aşıldığını ve bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirterek, bunun telafisi mümkün olmayan sonuçları olabileceğine vurgu yaptı.

Ülkenin kendi yönetmeliğini, yasalarını yapması gerektiğini belirten Baybars, devletin bütünlüğü nedeniyle kendi dönemlerinde böyle bir şeye onay vermediklerini kaydetti. Baybars, yasanın geçmemesi gerektiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Dağyolu’nda TIR devrildi, yol trafiğe kapatıldı20 Haziran 2022 Pazartesi 15:15
  • Hüseyin Çobanoğlu Kalp Krizi geçirdi20 Haziran 2022 Pazartesi 14:53
  • Erhürman: GYÖ’lerin Kıbrıs Türk halkına sağlayacağı faydalar görmezden gelinemez20 Haziran 2022 Pazartesi 14:51
  • 804 sürücüye yasal işlem20 Haziran 2022 Pazartesi 14:27
  • 2022 yılı tarımsal destek miktar ve yöntemleri belirlendi20 Haziran 2022 Pazartesi 14:20
  • Tatar: Gelecek kuşakların Kıbrıs meselesini öğrenmesine yönelik çalışmalara her daim desteğim sürecektir20 Haziran 2022 Pazartesi 14:18
  • Girne- Alsancak yolu için 13 temmuzda ihaleye çıkılıyor!20 Haziran 2022 Pazartesi 14:15
  • SON DAKİKA! "Zararlar ödenecek!"20 Haziran 2022 Pazartesi 14:11
  • Universal Bank patronları teminata bağlandı, yargılama devam edecek...20 Haziran 2022 Pazartesi 14:07
  • KTOEÖS: Öğretmene ve Eğitime Değer Verin20 Haziran 2022 Pazartesi 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti