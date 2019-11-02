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Baybars: E- devlet için zaman var

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İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyeleri haftalık gerçekleştirdikleri sohbet toplantılarıçerçevesinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ağırladı
Baybars: E- devlet için zaman var

İŞAD’dab yapılan açıklamada Başkan Mamülcü, en büyük ve en geniş kapsamlı bakanlık olan İçişleri Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Mamülcü, iş insanlarının şirket kurma sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek minimum 45 günde bir şirketin kurulum süreci olduğunu ve yatırımcıların bu konuda büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti.

İş insanlarının sürekli olarak bürokratik engellerle mücadele ettiğine değinen Mamülcü, iş yaşamında karşılaşılan bir çok sorun olduğunu ve hükümetlerin bu konuda gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmaları gerektiğini savundu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars göreve geldikleri günden itibaren herkesin daha güvenli ve rahat yaşamasını sağlayacak bir uygulamaya geçilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, İkamet ve Vizeler Tüzüğü ile getirilen düzenlemeler hakkında bilgi aktardı. Ülkede turist vizesi dışında uzun süre ikamet edecek olanlar için de ikamet kriterlerinin belirlendiğini belirten Bakan Baybars, ikamet izinlerinde ise ülkede turist olma statüsü dışında bir statüye sahip olarak kalacak kişilerin burada yaşama koşulları düzenlenecek.

Baybars son zamanlarda gündemi meşgul eden belediyeler reformu hakkında İŞAD yönetim kuruluna bilgi verdi. Baybars, konunun bazı belediye başkanlarını endişelendirdiğine değinerek, bakanlık olarak hiçbir belediyenin yerelde idari özerkliklerine müdahale etmeyeceklerini tam aksine belediyelerin kendi güçlerini elinde tutmaları ve güçlü belediyelerin oluşmasına katkı sağlama konusunda belediyelerle hareket edeceklerini söyledi.

Bakan Baybars, bu amaçla belediyelerin güçlenmesi, kendi gelirlerini yaratarak KKTC halkına daha iyi hizmet vermeleri için merkezi hükümet olarak katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Baybars e-devlet ve e-nüfusun gündemde olduğunu fakat Türkiye’de bile bu sürecin uzun zaman aldığını hatırlatarak, uzun sürecek olan bir çalışma sonucunda e-devlet olayının hayata geçebilmesinin mümkün olabileceğini belirtti.

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