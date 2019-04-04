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Baybars, Ercan Havaalanı’nda görevli polis muhaceret yetkilileriyle çalışma toplantısı düzenledi.

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Baybars, Ercan Havaalanı’nda görevli polis muhaceret yetkilileriyle çalışma toplantısı düzenledi.
Baybars, Ercan Havaalanı’nda görevli polis muhaceret yetkilileriyle çalışma toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ercan Havaalanı’nda görevli polis muhaceret yetkilileriyle çalışma toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, Baybars, online sorgu sistemi uygulamaları,  ülkeye giriş çıkışlardaki işlemler ve yeni projeleri yerinde inceledi.

Baybars ayrıca İçişleri Bakanlığı bünyesinde hazırlanan ve tamamlandığında ülkeye girişlerdeki denetimi ve güvenliği daha da artıracak “yüz tanıma programı” konusunda da ilgililerle görüşerek, projenin hangi noktalarda uygulanacağı konusunda gerekli direktifleri verdi.

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