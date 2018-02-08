Baybars: "Firariler için BM ile temas kurulmuştur"

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Süleyman Yılkar ile Aliser Eymirov dün akşam 19.15 sıralarında firar etti.

Polis çöp dökmek için Cezaevi avlusuna çıktıkları sırada firar eden Yılkar ile Eymirov’un bulunması için KKTC genelinde arama ve soruşturma yürütüyor. Konuyla ilgili olarak olayı yakından takip eden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, sosyal medyadan yaptığı açıklamada firari Süleyman Yılkar’ın Güney Kıbrıs’a kaçak olarak geçtiğini tespit ettiklerini duyurdu. Diğer firarı ise Eymirov ise halen aranıyor.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın açıklaması şöyle:

“Dün akşam saatlerinde, Merkezi Cezaevi’nde tutuklu iki kişinin firar etmesiyle ilgili haberi alır almaz Merkezi Cezaevi’ne giderek cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldım. Mahkumlardan Süleyman Yılkar’ın firar ettikten sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilmiştir. Dışişleri Bakanlığımız, Yılkar’ın KKTC makamlarına iadesi konusunda Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temas kurmuş gerekli girişimleri başlatmıştır. Aliser Eymirov’un yeri ise henüz tespit edilememiştir. Polisimizin başlattığı geniş çaplı soruşturma ve araştırma devam etmektedir. Firar ile ilgili gerekli iç soruşturma da devam etmektedir. Siz değerli halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz .”