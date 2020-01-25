  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesini ziyaret etti

» »
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa-Maraş Bölgesini ziyaret etti ve Piyale Paşa Muhtarlık binasının açılışına katıldı.
Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Baybars, ilk olarak Maraş bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgesel sorunları dinledi. Baybars, bölge halkının konut ihtiyacının karşılanması, bölgede gençlerin topraklarında kök salması için bakanlığın yürüttüğü sosyal konut çalışmalarının hangi aşamaya geldiği hususunda vatandaşları bilgilendirdi.

Ayşegül Baybars, sosyal konutun, sadece vatandaşın barınma gereksiniminin karşılamasıyla sınırlı olmadığını,  aynı zamanda sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi bir olgu olduğunu kaydetti. Baybars, göreve geldikleri ilk günden beri sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların en temel insan hakkı olan barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bir çatı ve dört duvardan oluşan fiziksel yapılarla sınırlı olmayan çağdaş bir anlayışla çalışıldığını belirtti.

Baybars, Gazimağusa- Maraş Sosyal Konut Projesi’nin sadece barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bir yaşam sitesi konsepti şeklinde hazırlandığını söyledi.

Ayşegül Baybars, sosyal donatı alanları ve tesisleri ile vatandaşların eğitim, alışveriş, sağlık, kültür, eğlence gibi temel ihtiyaçlarının aynı ünite içinde karşılanabilmesinin amaçlandığını da ifade etti.

Bakanlık olarak sosyal devlet anlayışı ve çağdaş bir bakış açısıyla çalıştıklarını dile getiren Baybars, bu anlayışla, Sosyal Konut Projelerini ihtiyaç ve öncelik sırasına göre adım adım ülke geneline yaymak hedefinde olduklarını belirtti.

Baybars, konuşmasının sonunda vatandaşlara çok kısa süre sonra Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut Projesi’nin lansmanın yapılacağının müjdesini de verdi.

İçişleri Bakanı Baybars, Piyale Paşa Muhtarlık Binası’nın açılışında muhtarlık binasını gezdi, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Muhtarlık binasının açılışında konuşan Bakan Baybars, yeni muhtarlık binasının mahalleleri birleştiren, dayanışma ve birliktelik duygusunu içinde barındırdığını söyledi.

Baybars, muhtarlığın yarattığı birliktelik duygusu içinde tüm mahalleliye hizmet sunacak olmasının çok değerli ve önemli olduğunu vurguladı.

Açılışta güzel ve anlamlı bir kalabalığın toplanmasının çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Baybars, “Demek ki hem mahallelli burayı sahipleniyor, hem de muhtarımız azalarıyla birlikte gereken desteği, hizmeti veriyor ve gereken karşılığı da alıyor.  Bizler, de hem muhtarlığımıza, hem mahalleye hizmet için her zaman sorunlarınızı dinlemeye, anlamaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu toplumsal dayanışma ve birlikteliğin kendilerini hem içte hem dışta daha da kenetleyeceğini, birlikte daha da ileriye taşıyacağına inandığını belirten Bakan Baybars, yeni muhtarlık binasının mahalleye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat elektrik kesintisi var!17 Ocak 2020 Cuma 09:41
  • Mağusa’da korkutan yangın! ( Video )16 Ocak 2020 Perşembe 13:59
  • Güvercinlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi16 Ocak 2020 Perşembe 10:27
  • Mağusa'da eğlence mekanı kurşunlandı12 Ocak 2020 Pazar 13:27
  • Mağusa Belediyesi gıda denetimlerini yoğunlaştırdı10 Ocak 2020 Cuma 18:22
  • Yeniboğaziçi'nde vahim zarar ve darp05 Ocak 2020 Pazar 11:24
  • Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’a Mağusa'da yoğun ilgi04 Ocak 2020 Cumartesi 14:10
  • En çok yağın Mağusa'ya...04 Ocak 2020 Cumartesi 13:47
  • Mağusa'da yangın02 Ocak 2020 Perşembe 17:47
  • Gazimağusa’da ani ve gayri tabii ölüm01 Ocak 2020 Çarşamba 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti