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Baybars, Gönendere’deki ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası haline gelen ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı.
Baybars, Gönendere’deki ağılların köy dışına çıkarıldığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,  Gönendere dışına çıkarılan ağıl yerleri için kura çekimi yapıldı.

Açıklamada, Gönendere köy halkının yıllardır kanayan yarası durumuna gelmiş olan köy içerisindeki ağılların, köy içerisinde yarattığı rahatsızlıktan bölgedeki insanların kurtarılması için Mağusa Kaymakamlığının başlattığı çalışmaların sonuçlandığı kaydedildi. 

Gönendere köyü içerisindeki hayvancılara verilmek üzere Mağusa Kaymakamlığı tarafından Mayıs ayında belirlenen ancak topoğrafik yapısı düzgün olmayan arazinin organize ağıl yerine dönüştürülmesi çalışmaları tamamlandı. 

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Gönendere köyü içerisindeki 5 adet ağılın organize bölgeye çıkartılmasında ikinci adım olan ağıl yerleri ile ilgili yer tespiti için kura çekimi bugün Geçitkale Bucağın’da Mağusa Kaymakamı Kemal Serpal nezaretinde yapıldı. 

Açıklamada, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın Mayıs ayında Gönendere köy halkının sorunlarını yerinde incelemesi ile başlatılan çalışmaların, Mağusa Kaymakamlığı tarafından aralıksız yürütülerek, uzun yıllardır köy halkının çilesi durumuna gelen ağılların köy dışına çıkartılmasının sağlandığı kaydedildi.

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