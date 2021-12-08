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Baybars: “Halk Yaşam Mücadelesi Verirken, Hükümet Adım Atmıyor

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Baybars: “Halk Yaşam Mücadelesi Verirken, Hükümet Adım Atmıyor
Baybars: “Halk Yaşam Mücadelesi Verirken, Hükümet Adım Atmıyor

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, mecliste nisap sorunu ve hükümetin ülkeyi yönetememe durumunun bu seçimi meşru kıldığını ifade ederek, mecliste bir yıldır yaşananların ve bir önceki azınlık hükümetinin kişisel tartışmalarla bir seçim yaptığını söyledi.
Baybars, şu anda ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandığına işaret ederek, hükümeti bu konuda hiçbir adım atmamakla suçladı. 
Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baybars, soruları cevapladı. 
Halkın geçim sıkıntısı çekerken, yaşam mücadelesi verirken, hükümetin, alım gücünü koruyacak adımlar atmayıp, bu konuda bir çalışma yapmadığını savunan Ayşegül Baybars, hükümetin piyasayı ucuzlatacakları yönünde söylemlerine ters düşen bir noktada olunduğunu, yalanlarının kısa sürede ortaya çıktığını söyledi. 
Kısa süre içerisinde yaşanan tüp gaz krizi ve akaryakıt kriziyle birlikte, krizin mutfağımıza yansıyacağına değinen Baybars, hükümeti, hala temel gıda ve zorunlu gıda konusundaki politikalarını ortaya koyacak bir açıklama yapmamakla suçladı. 
Bu durumda, tedarikçi firmalarla da bir araya gelerek, piyasayı ucuzlatıcı adımlar atmanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Baybars, bunun bir güven ortamı yaratabileceğini belirtti.


“İŞLETMELER KEPENK KAPATIYOR”


Özel sektörün ve özel sektör çalışanlarının yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğünü de aktaran Baybars, kamuya en fazla girdi sağlamasına rağmen özel sektörün hak ettiği değeri görmediğini anlattı. 
Baybars, zihniyetin 13. maaşları ödemeye yönelik bir zihniyet olduğunu ifade ederek, maaş ödemenin bir hükümet meselesi olmadığını, maaşın bir hizmetin karşılığı olduğunu belirtti. 
Ekonomik sıkıntı yaşayıp, kepenk kapatan birçok işletme olduğuna da işaret eden Baybars, birçok işyeri sahibinin borçları olduğunu, borçları ve alacak verecek davaları nedeniyle mahkemelere gidenlerin arttığını ifade etti.


“EKONOMİK SIKINTILAR TOPLUMDA TRAVMAYA NEDEN OLABİLİR”


Erdoğan Baybars, ekonominin daralması, işyerlerinin kapanması, işsizliğin artmasının suç oranlarının artmasına ve hatta sosyal patlamaya neden olabileceğini, bunun da bir travmaya dönebileceğini kaydetti. 
Bu nedenle de hemen seçime gidilmesini olumlu karşıladığını belirten Baybars, işçi, hayvancı, çiftçi gibi tüm sektörlerinin sorunlarının değerlendirilerek, uygulamaların hemen ortaya konulacağı siyasi irade gerektiğine dikkat çekti. 
Baybars, seçim sonrasında hükümetin en önemli gündeminin ekonomi olacağını aktararak, komiteler kurulması için zaman kaybedilemeyeceğini, paydaşlarla birlikte, ekonominin önünün açılacağı kısa, orta, uzun vadeli uygulamalara gidilmesinin şart olduğuna değindi. 
Ülkeye döviz girdisinin önemine dikkat çeken Ayşegül Baybars, güneyden yapılacak giriş çıkışların ülkeye ciddi bir kaynak yaratabileceğini anlattı. 
Baybars, "Cumhurbaşkanının üzerine düşen çok şey var. Lobi faaliyetlerinin artması gerekiyor. Özellikle Avrupa pazarına yönelmemiz gerekiyor. Bunun için de cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, dış temsilcilikleri görev üstlenmesi gerekiyor” dedi.


KOLLEKTİF MÜCADELE ÖNEMLİ


HP’nin kuruluş amacının eski siyasi anlayışı değiştirmek olduğuna değinen Baybars, bu siyasi anlayışla birlikte, Kıbrıs Türk toplumunun, kimliğinin, değerlerinin, tarihinin ve kültürel mirasının erozyona uğradığını söyledi. 
Baybars, ganimet düzenin de etkisi, partizanlık, işe alımlarda adam kayırma gibi bireysel değil, toplumsal kurtuluşa inandıklarını ifade etti. 
Baybars, “Bu ülkede yaşıyorsak, bu statükonun devamından yana değilsek, sandığa gitmeli her platformda mücadele etmeliyiz” diyerek, herkesin ve tüm partilerin vizyonunu toplumsal fayda için değiştirmesi ve birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade ederek, kolektif mücadelenin önemine dikkat çekti.

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