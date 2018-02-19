  • BIST 115.882
  • Altın 162,645
  • Dolar 3,7552
  • Euro 4,6563
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Baybars, Harmancı’yı kabul etti

» »
Baybars, Harmancı’yı kabul etti
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Baybars, Lefkoşa Belediyesi’nin işleyişi, sorunları ve projeleri ile ilgili Belediye Başkanı Harmancı’dan bilgi aldı. 

Görüşme sonrası, belediyelerin sorunları ile ilgili bilgi almak ve yeniden yapılandırılmaları kapsamında diğer belediyeler ile de temaslarını sürdüreceğini belirten İçişleri Bakanı Baybars, hedeflerinin daha çağdaş ve kendi ayakları üzerinde durabilen belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çeler, 4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılacak19 Şubat 2018 Pazartesi 17:24
  • Hava durumu nasıl olacak?19 Şubat 2018 Pazartesi 17:12
  • Hisarköy Orkide Festivali 3 Mart’ta başlayacak19 Şubat 2018 Pazartesi 17:09
  • YDP’nin seçim gideri açıklandı19 Şubat 2018 Pazartesi 17:07
  • Sağlık Bakanı Besim, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nı kabul etti19 Şubat 2018 Pazartesi 16:51
  • Başbakan Yardımcısı Özersay’dan hidrokarbon açıklaması19 Şubat 2018 Pazartesi 16:49
  • Haftalık trafik bilançosu: 63 kaza, 26 yaralı!!!19 Şubat 2018 Pazartesi 16:45
  • 200 bin TL’lik büyük ikramiye hangi bilete çıktı?19 Şubat 2018 Pazartesi 16:40
  • Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Türk’ün aracının saldırıya uğramasını kınadı19 Şubat 2018 Pazartesi 16:39
  • Bağımsızlık Yolu:” Gerilim ve çatışma ortamı kaygı verici”19 Şubat 2018 Pazartesi 16:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti