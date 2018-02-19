Baybars, Harmancı’yı kabul etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Baybars, Lefkoşa Belediyesi’nin işleyişi, sorunları ve projeleri ile ilgili Belediye Başkanı Harmancı’dan bilgi aldı.

Görüşme sonrası, belediyelerin sorunları ile ilgili bilgi almak ve yeniden yapılandırılmaları kapsamında diğer belediyeler ile de temaslarını sürdüreceğini belirten İçişleri Bakanı Baybars, hedeflerinin daha çağdaş ve kendi ayakları üzerinde durabilen belediyecilik anlayışı olduğunu söyledi.