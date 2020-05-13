Baybars, her baskı yapanın isteklerini yerine getirme noktasında olmadıklarını ifade etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ali Baturay ile Markaj programında her baskı yapanın isteklerini yerine getirme noktasında olmadıklarını ifade ederek “Keşke bugün desek ki hayat normale döndü. Bu hükümetin elinde olan bir şey değil. Hükümet hiçbir sektörün karşısında değil.

Yapmış olduğumuz kademeli tedbirler ve hızlı kapanma doğru sonuçlar verdi. Aynı şey açılma için de geçerli. O dönem kapanalım diyenler şimdi hemen açılalım diyor.

Bu 15 gün içerisinde çok yol kat ettik. Toplum da daha fazla uyum gösteriyor. Bir gevşeme olduğunu da görüyoruz dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın görüşleri ile ilerlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.