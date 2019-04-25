Baybars: HP hükümetten çekilme noktasında değildir! Maaşlar borçlanmadan ödenecek!

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda borçlanma kararı alınmadığını, maaşların ödenebileceğini söyledi.
BRT’de yayınlanan Basın Odası Programı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baybars, Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme noktasında olmadığını söyledi. Baybars, Bakanlar Kurulu’nda ekonomik ve mali konularda hükümetin yaşanan sıkıntıların konuşulduğunu anlattı.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısına Maliye Bakanlığı müsteşarları da katıldı be bize maaş ödeme noktasında sıkıntı olmadığını, gelirler giderleri karşıladığını söylediler.
Bu noktada maaş ödemek için borçlanmaya gidilmeyecek. Borç alarak maaş ödemek gündemde değil.
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