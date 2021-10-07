Baybars: Hükümet, halkına karşı kör ve sağır

Meclis Genel Kurulunda daha sonra Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Meclis Genel Kurulunda daha sonra Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi” başlıklı güncel konuşma yaptı.



Baybars konuşması sırasında, koridorda ve dışarıda olan bakanları Genel Kurul Salonu’na çağırdı, “Bu topluma cevap vermeniz gerek” dedi.



Baybars, hükümeti halkına karşı kör ve sağır olmakla, halkına sırtını dönmekle suçladı, hükümetin kurulduğu günden bu güne yaşananları değerlendirdi.



Hükümetin bir erken seçim hükümeti olarak kurulduğunu belirten Baybars, hükümetin ilk kurulduğu dönemde pandemiyi ele almak yerine Meclis Başkanlığı seçimi konusunda kavgaların gündeme geldiğini söyledi.



Ardından Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını, “krizlerle anılan” bir kişinin bu göreve atandığını savundu.



Nisan 2021’de YDP’nin kurultay tartışmalarının gündeme geldiğini söyleyen Baybars, daha sonra Bertan Zaroğlu’yla ilgili olayların ve Ad-Hoc komite konusunda yaşananların gündeme geldiğini ifade etti.



Sonraki süreçte asgari ücretin belirlenemediğini, Serdar Denktaş’la ilgili arazi konularının gündeme geldiğini söyleyen Baybars, beklenen seçimin yapılmadığını ve Koral Çağman’ın kendi kendine görev devrettiğini kaydetti.

Ardından UBP kurultayı konusunun tartışılmaya başlandığını anlatan Baybars, hükümeti “hukuka saygısızlıkla” suçladı.



Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin tek gündeminin kurultay olduğunu savunan Baybars, “insanlar 1 kilo kıymayı evine götüremezken, tek gündemin kurultay haline getirildiğini” bunun algı operasyonu olduğunu savundu.



Bakanlar Kurulunda alınan kararlara işaret eden Baybars, külliyenin mimarı olacağı için bir kişinin vatandaş yapılıp yapılmadığını sordu.



Baybars iç borçlanmayla ne yapıldığını da sordu. Nakdi varlıklarla ilgili affın kara paranın aklanması gibi bir hal aldığını savunan Baybars, bununla ilgili kanun hükmünde kararnameden kimin yararlandığının, kaç para elde edildiğinin hala açıklanmadığını söyledi.



Kültür Dairesi’nin yarışma kazananlara boş çek vermesini değerlendiren Baybars, bunun kabul edilebilir olmadığını anlattı.