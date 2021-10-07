  • BIST 1.392,900
  • Altın 501,86
  • Dolar 8,8650
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Baybars: Hükümet, halkına karşı kör ve sağır

» »
Meclis Genel Kurulunda daha sonra Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi” başlıklı güncel konuşma yaptı. 
Baybars: Hükümet, halkına karşı kör ve sağır

Meclis Genel Kurulunda daha sonra Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Rezaletin Son Perdesi” başlıklı güncel konuşma yaptı. 


Baybars konuşması sırasında, koridorda ve dışarıda olan bakanları Genel Kurul Salonu’na çağırdı, “Bu topluma cevap vermeniz gerek” dedi.


Baybars, hükümeti halkına karşı kör ve sağır olmakla, halkına sırtını dönmekle suçladı, hükümetin kurulduğu günden bu güne yaşananları değerlendirdi.


Hükümetin bir erken seçim hükümeti olarak kurulduğunu belirten Baybars, hükümetin ilk kurulduğu dönemde pandemiyi ele almak yerine Meclis Başkanlığı seçimi konusunda kavgaların gündeme geldiğini söyledi. 


Ardından Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını, “krizlerle anılan” bir kişinin bu göreve atandığını savundu.


Nisan 2021’de YDP’nin kurultay tartışmalarının gündeme geldiğini söyleyen Baybars, daha sonra Bertan Zaroğlu’yla ilgili olayların ve Ad-Hoc komite konusunda yaşananların gündeme geldiğini ifade etti. 


Sonraki süreçte asgari ücretin belirlenemediğini, Serdar Denktaş’la ilgili arazi konularının gündeme geldiğini söyleyen Baybars, beklenen seçimin yapılmadığını ve Koral Çağman’ın kendi kendine görev devrettiğini kaydetti. 
Ardından UBP kurultayı konusunun tartışılmaya başlandığını anlatan Baybars, hükümeti “hukuka saygısızlıkla” suçladı.


Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinin tek gündeminin kurultay olduğunu savunan Baybars, “insanlar 1 kilo kıymayı evine götüremezken, tek gündemin kurultay haline getirildiğini” bunun algı operasyonu olduğunu savundu.


Bakanlar Kurulunda alınan kararlara işaret eden Baybars, külliyenin mimarı olacağı için bir kişinin vatandaş yapılıp yapılmadığını sordu. 


Baybars iç borçlanmayla ne yapıldığını da sordu. Nakdi varlıklarla ilgili affın kara paranın aklanması gibi bir hal aldığını savunan Baybars, bununla ilgili kanun hükmünde kararnameden kimin yararlandığının, kaç para elde edildiğinin hala açıklanmadığını söyledi. 


Kültür Dairesi’nin yarışma kazananlara boş çek vermesini değerlendiren Baybars, bunun kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB ekiplerinin denetimleri sürüyor04 Ekim 2021 Pazartesi 13:30
  • Sağlık Bakanlığı online randevu sisteminin verdiği hatalar vatandaşı çıldırttı04 Ekim 2021 Pazartesi 08:58
  • Paşa: "PM kararı doğrultusunda CTP Lefkoşa İlçesi kendi adayı ile seçime katılacak"03 Ekim 2021 Pazar 10:02
  • CTP'li Özsağlam “CTP Amiral gemisini de geri alacaktır” dedi.01 Ekim 2021 Cuma 18:16
  • Lefkoşa Surlariçi Bölgesi'nde kanalizasyon hattı tamiratı01 Ekim 2021 Cuma 15:52
  • LTB Başkanı Harmancı: “Arabahmet Bölgesinde Ortak Akılla Adımlar Atılacak”29 Eylül 2021 Çarşamba 16:23
  • Arabanın Camını Kırıp Hırsızlık Yaptı!27 Eylül 2021 Pazartesi 15:29
  • Haspolat’ta yangın26 Eylül 2021 Pazar 11:52
  • Lefkoşa’daki Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi23 Eylül 2021 Perşembe 17:15
  • Lefkoşa’da 413 İş Yeri Denetlendi21 Eylül 2021 Salı 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti