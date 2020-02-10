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Baybars: İmar Planı'nda duruşum değişmedi

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Meclis'te İmar Planı yeniden gündeme geldi, TDP milletvekili Cemal Özyiğit, "Süreç komediye mi yoksa trajediye mi dönüştü bilemiyorum" dedi.
Baybars: İmar Planı'nda duruşum değişmedi

Meclis'te İmar Planı yeniden gündeme geldi, TDP milletvekili Cemal Özyiğit, "Süreç komediye mi yoksa trajediye mi dönüştü bilemiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise kürsüye çıkarak, İmar Planı'nda duruşunu koruduğunu belirtti, "Başbakan'ın yayınlamadığı için plan yürürlüğe girmemiştir" diye konuştu.

 

"İmar Planı'nın yürürlüğe girmesi tarafındayım, bu plan bütün paydaşların katkısı ile hazırlanmıştır" diyen Baybars, "İçişleri Bakanı olarak geçmiş söylemlerinden farklı bir yerde değilim" sözlerini kullandı.

Baybars ayrıca "Başbakan, Ulusal Birlik Partisi içerisinde bütünlüğü sağlamak amacıyla bir komite kuracağını söylemişti, Müteahhitler Birliği'nin eylemi sonrasında, bu komitenin, varsa onların da önerilerini değerlendireceğini söyledi" sözlerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın konuşması sırasında UBP Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun söze girerek, "Müteahhitlerle toplantı Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın da katılımıyla yapılmıştır, tam bir mutabakat vardır" sözleriyle araya girmesi dikkat çekti.

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