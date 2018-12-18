Baybars: "İmar Planı'nın hızla hazırlanması sürecini başlatıyoruz"

İmar Planının katılıma açık şekilde hazırlanabilmesi için yasal değişikliğe gidilecek ve bir üst kurul oluşturulacaktır. 55/1989 sayılı İmar Yasası’nda tadilat yapılarak İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi, Belediyeler Birliği, KTMMOB, KTMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, KTİMB’den ve Ülkesel Fizik Plan çerçevesinde öngörülen ekonomik örgütler de dahil diğer örgütlerden yasaya uygun bir şekilde atanacak üyelerin de katılımı ile bir üst kurul oluşturulacaktır. Bu kurulun görev, yetki ve sorumlulukları yasa ile belirlenecektir. Yasa değişiklik çalışmalarına 1(bir) hafta içerisinde başlanacak olup, en geç 31/03/2019 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.