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Baybars: “Kadına karşı cinsiyet temelli tehdit, baskı, psikolojik, fiziksel her türlü şiddete karşı mücadelemizi yükseltmeliyiz”

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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cinsiyet temelli hak ihlalleri ve şiddette karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.
Baybars: “Kadına karşı cinsiyet temelli tehdit, baskı, psikolojik, fiziksel her türlü şiddete karşı mücadelemizi yükseltmeliyiz”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cinsiyet temelli hak ihlalleri ve şiddette karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Baybars, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, 
“Kadına karşı kamusal ve özel alanda halen süregelen cinsiyet temelli tehdit, baskı, psikolojik, fiziksel her türlü şiddete karşı mücadelemizi yükseltmeliyiz” dedi.  

Cinsiyet temelli hak ihlalleri ve şiddette karşı ‘bir’ olarak hareket etmek gerektiğini belirten Baybars, her kadının daha huzurlu, daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit yaşam hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Kadına karşı şiddetin panzehrinin toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde bireylerin bilinçlenmesi, toplumsal dayanışmanın güçlenmesi olduğunu kaydeden Baybars, “Kadın örgütlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla her zaman omuz omuza yürümeye, birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 

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