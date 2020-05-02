İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, kendisine hakaret eden web sitesine dava açtı.

Bakan Baybars, Diyalog TV’nin Türksat uydusundan çıkarılmasını orantısız bir yaptırım olarak değerlendirdi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de katıldığı Koronavirüs Özel yayınında Diyalog TV’nin Türksat uydusundan Türkiye RTÜK tarafından çıkarılmasını değerlendirdi.

Basının dördüncü güç olduğunu ve basın özgürlüğünün ülkelerin gelişmişliğini gösterdiğini ifade eden Bakan Baybars, bir kanalın uydudan tamamen yararlanmasının ortadan kaldırılması ve bir kanala bu şekilde bir yaptırım uygulanmasının doğru bir orantı olmadığını söyledi.

Baybars, bu sürecin devam ettiğini ve bu konuyu görüştüklerini en kısa zamanda orantılı olmayan bu yaptırımın da ortadan kalkacağına inanç belirtti.

Bir web sitesinde kendi şahsı ile ilgili bir haber çıktığını ve bu haberin tamamen yalan iftira ve itibar düşürücü olduğunu dile getiren Bakan Baybars, web sitesinin künyesinin sahte olduğunu ifade ederek söz konusu web sitesi ile ilgili bireysel suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.